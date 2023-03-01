В россии девочку за антивоенный рисунок отправили в приют: ее отца арестовали

Школьницу за антивоенный рисунок преследовали ФСБшники, а ее отца задержали

В российской федерации девочку, нарисовавшую антивоенный рисунок, отправили в приют. Ее отца, который сам воспитывает ребенка, был арестован после террора со стороны полиции и ФСБ.

Об этом сообщило издание "ОВД-News".

Антивоенный рисунок

В апреле 2022 года шестиклассница одной из школ города Ефремово Тульской области российской федерации Мария Москалева на уроке изобразительного искусства изобразила ативоенный рисунок.

На рисунке изображен флаг Украины и мама, которая защищает ребенка от российских ракет.

После этого директор школы вызвала полицию, а на следующий день ребенка сняли с уроков. Позже к Марии на разговор пришли сотрудники ФСБ.

Убежище и арест

После этого девушка вместе с папой, самостоятельно воспитывающей Марию, уехали из города.

Но в другом населенном пункте, где проживали отец и дочь Москалевы, их не оставили в покое.

В конце февраля отца Марии задержала полиция, а саму школьницу отправили в приют в городе Ефремово, откуда они уехали.

Напомним, что в разных городах российской федерации к годовщине полномасштабного вторжения прошли антивоенные акции протеста. Силовики арестовали более 50 митингующих.

Фото из российских СМИ