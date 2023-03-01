В россии девочку за антивоенный рисунок отправили в приют: ее отца арестовали
В российской федерации девочку, нарисовавшую антивоенный рисунок, отправили в приют. Ее отца, который сам воспитывает ребенка, был арестован после террора со стороны полиции и ФСБ.
Об этом сообщило издание "ОВД-News".
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Антивоенный рисунок
В апреле 2022 года шестиклассница одной из школ города Ефремово Тульской области российской федерации Мария Москалева на уроке изобразительного искусства изобразила ативоенный рисунок.
На рисунке изображен флаг Украины и мама, которая защищает ребенка от российских ракет.
После этого директор школы вызвала полицию, а на следующий день ребенка сняли с уроков. Позже к Марии на разговор пришли сотрудники ФСБ.
Убежище и арест
После этого девушка вместе с папой, самостоятельно воспитывающей Марию, уехали из города.
Но в другом населенном пункте, где проживали отец и дочь Москалевы, их не оставили в покое.
В конце февраля отца Марии задержала полиция, а саму школьницу отправили в приют в городе Ефремово, откуда они уехали.
Напомним, что в разных городах российской федерации к годовщине полномасштабного вторжения прошли антивоенные акции протеста. Силовики арестовали более 50 митингующих.
Фото из российских СМИ