В росії до роковин вторгнення пройшли антивоєнні демонстрації: затримано понад 50 мітингарів
У різних містах російської федерації до роковин повномасштабного вторгнення відбулися антивоєнні акції протесту. Силовики заарештували понад 50 мітингарів.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Акції протесту проти війни
В російських містах 24 лютого відбулися антивоєнні мітинги.
Учасників на цих мітингах було небагато, але, як відзначили аналітики ISW, ці акції протесту важливі не масштабами, а тим, що вони взагалі відбулися, бо кремль чинить шалений тиск на тих, хто говорить правду про війну і опонує діям російського керівництва в Україні.
Затримані мітингарі
Під час акцій протесту було затримано щонайменше 54 людини.
Це набагато менше, ніж затримували на акціях протесту раніше.
Так, у перший день повномасштабної війни було затримано 1800 осіб, а 6 березня 2022 року — майже 5 тисяч мітингувальників.
Нагадаємо, що у багатьох країнах світу пройшли акції на роковини повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну.
Фото: "ОВД-Инфо"