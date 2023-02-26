В росії до роковин вторгнення пройшли антивоєнні демонстрації: затримано понад 50 мітингарів

Арешти були значно меншими, ніж рік тому, через невеликі масштаби мітингів

У різних містах російської федерації до роковин повномасштабного вторгнення відбулися антивоєнні акції протесту. Силовики заарештували понад 50 мітингарів.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Акції протесту проти війни

В російських містах 24 лютого відбулися антивоєнні мітинги.

Учасників на цих мітингах було небагато, але, як відзначили аналітики ISW, ці акції протесту важливі не масштабами, а тим, що вони взагалі відбулися, бо кремль чинить шалений тиск на тих, хто говорить правду про війну і опонує діям російського керівництва в Україні.

Затримані мітингарі

Під час акцій протесту було затримано щонайменше 54 людини.

Це набагато менше, ніж затримували на акціях протесту раніше.

Так, у перший день повномасштабної війни було затримано 1800 осіб, а 6 березня 2022 року — майже 5 тисяч мітингувальників.

Нагадаємо, що у багатьох країнах світу пройшли акції на роковини повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну.

Фото: "ОВД-Инфо"