В россии к годовщине вторжения прошли антивоенные демонстрации: задержаны более 50 митингующих
В разных городах российской федерации к годовщине полномасштабного вторжения прошли антивоенные акции протеста. Силовики арестовали более 50 митингующих.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Акции протеста против войны
В российских городах 24 февраля прошли антивоенные митинги.
Участников на этих митингах было немного, но, как отметили аналитики ISW, эти акции протеста важны не масштабами, а тем, что они вообще состоялись, потому что кремль оказывает безумное давление на тех, кто говорит правду о войне и оппонирует действиям российского руководства в Украине.
Задержанные митингующие
Во время акций протеста было задержано по меньшей мере 54 человека.
Это гораздо меньше, чем задерживали на акциях протеста раньше.
Так, в первый день полномасштабной войны было задержано 1800 человек, а 6 марта 2022 года — почти 5 тысяч митингующих.
Напомним, что во многих странах мира прошли акции на годовщину полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину.
Фото: "ОВД-Инфо"