В россии к годовщине вторжения прошли антивоенные демонстрации: задержаны более 50 митингующих

Аресты были значительно меньше, чем год назад, из-за небольших масштабов митингов

В разных городах российской федерации к годовщине полномасштабного вторжения прошли антивоенные акции протеста. Силовики арестовали более 50 митингующих.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Акции протеста против войны

В российских городах 24 февраля прошли антивоенные митинги.

Участников на этих митингах было немного, но, как отметили аналитики ISW, эти акции протеста важны не масштабами, а тем, что они вообще состоялись, потому что кремль оказывает безумное давление на тех, кто говорит правду о войне и оппонирует действиям российского руководства в Украине.

Задержанные митингующие

Во время акций протеста было задержано по меньшей мере 54 человека.

Это гораздо меньше, чем задерживали на акциях протеста раньше.

Так, в первый день полномасштабной войны было задержано 1800 человек, а 6 марта 2022 года — почти 5 тысяч митингующих.

Напомним, что во многих странах мира прошли акции на годовщину полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину.

Фото: "ОВД-Инфо"