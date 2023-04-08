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В Петербурге посреди улицы появился антивоенный рисунок: что изображено

8 апреля 2023 20:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Художник с баллончиком для рисования. Фото: иллюстративный/google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В российском Санкт-Петербурге неизвестный художник создал большое антивоенное граффити. Антивоенный рисунок появился на одной из стен города.

Фотографии граффити опубликовал в своем Instagram петербургский художник vano_bogomaz.

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Что изображено на граффити

В центре граффити изображен распятый Иисус Христос, изображенный с картины испанского художника Диего Веласкеса. По обе стороны от Христа изображены солдаты с закрытыми лицами и в полном камуфляже.

"Прости им, потому что не знают, что творят", — написано над головой Иисуса.

В аннотации к фото автор публикации добавил подпись: "Прошло 2000 лет, а мы все не можем остановиться делать зло".

Является ли автором граффити сам vano_bogomaz, не уточняется.

антивоенный рисунок в Петербурге
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/
антивоенный рисунок в Петербурге
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/
антивоенный рисунок в Петербурге
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/
антивоенный рисунок в Петербурге
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/
антивоенный рисунок в Петербурге
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/

Напомним, в россии отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Девочку отправили в приют.

На рисунке изображен флаг Украины и мама, которая защищает ребенка от российских ракет.

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