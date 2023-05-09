Россияне устроили скандал из-за баннера с кровавым Путиным в Эстонии

Антивоенный баннер в Эстонии на границе с Россией. Фото: Narva Muuseum

В Эстонии на стене Нарвского замка появился баннер с изображением президента России за подписью "Путин — военный преступник". В России истерически отреагировали на подобную инициативу Эстонии.

Об этом сообщил The Insider.

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Делегация из России требовала от властей Эстонии и пограничников снять баннер в пограничном городе Нарва с надписью "Путин — военный преступник" и портретом президента, поскольку плакат виден жителям российского Ивангорода через границу.

Руководитель нарвского отделения полиции Индрек Пюви заявил, что действия Эстонии основываются на законах страны. Представители Департамента полиции и пограничной охраны уточнили, что законы Эстонии не запрещают подобный плакат, у российских чиновников нет оснований требовать снять баннер.

Антивоенный баннер в Эстонии

Во вторник, 9 мая, в Эстонии на границе с Россией появился баннер с кровавым Путиным. Ранее фотографии разместил в Facebook музей Narva Muuseum, расположенный в средневековом замке, где повесили баннер.

В музее отметили, что этот баннер отнюдь не случайность или провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция, которая провисит несколько дней.

"Она недвусмысленно напоминает о том, что здесь у нас в Нарве проходит граница. Плакат расположен на стене, на которой развевается эстонский флаг. Это то место, которое расположено прямо напротив масштабной площадки и сцены на противоположной стороне. Мы должны помнить о том, что рядом с нами идет полномасштабная война, развязанная Путиным. Мы сочли необходимым разместить эту инсталляцию и напомнить о том, что все имеет свою цену", — сказала директор нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова изданию ERR.

Напомним, в начале апреля в российском Петербурге посреди улицы появился антивоенный рисунок. В центре граффити изображен распятый Иисус Христос, изображенный с картины испанского художника Диего Веласкеса. По обе стороны от Христа изображены солдаты с закрытыми лицами и в полном камуфляже.

"Прости им, потому что не знают, что творят", — написано над головой Иисуса.