Путин отменил визовый режим для Грузии
Сегодня, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии, кроме продолжительного пребывания.
Указ Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмена виз для Грузии
Согласно указу, с 15 мая этого года граждане Грузии могут ехать в Россию без оформления виз, на основании действующих документов, удостоверяющих личность: паспорт гражданина Грузии, дипломатический или служебный паспорт, или паспорт моряка.
Для въезда в Россию с целью работы или учебы на срок более трех месяцев виза, как и раньше, будет нужна.
Напомним, Кремль приказал подконтрольным российским СМИ не преуменьшать готовность Украины к контрнаступлению. Таким образом, ожидая побед ВСУ, Путин хочет приготовить свое общество к поражению, смягчив деморализацию населения.
Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, позволяющий осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".
Добавим, Российская Федерация намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами по соображениям безопасности. Эту информацию подтверждают приказы президента Владимира Путина.