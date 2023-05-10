Путин отменил визовый режим для Грузии

ПрезидентРоссийской Федерации Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Сегодня, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии, кроме продолжительного пребывания.

Указ Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно указу, с 15 мая этого года граждане Грузии могут ехать в Россию без оформления виз, на основании действующих документов, удостоверяющих личность: паспорт гражданина Грузии, дипломатический или служебный паспорт, или паспорт моряка.

Для въезда в Россию с целью работы или учебы на срок более трех месяцев виза, как и раньше, будет нужна.

Указ Владимира Путина. Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, Кремль приказал подконтрольным российским СМИ не преуменьшать готовность Украины к контрнаступлению. Таким образом, ожидая побед ВСУ, Путин хочет приготовить свое общество к поражению, смягчив деморализацию населения.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, позволяющий осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".

Добавим, Российская Федерация намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами по соображениям безопасности. Эту информацию подтверждают приказы президента Владимира Путина.