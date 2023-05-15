Путин разрешил давать гражданство РФ для иностранцев, которые пойдут воевать

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В понедельник, 15 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украину.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Согласно новому указу Путина, в упрощенном режиме получить гражданство России смогут иностранцы, подписавшие контракт о прохождении военной службы в российской армии, а также члены их семей.

Российские пропагандисты считают, что это "отличное и своевременное решение", поскольку "люди, которые борются за Россию должны понимать, что по окончании службы их не схватят западные спецслужбы и не получат длительные тюремные сроки".

Указ Путина об упрощенном получении гражданства для иностранцев, которые пойдут на войну в Украину. Фото: российский пропагандист Владимир Горов

Указ Путина об упрощенном получении гражданства для иностранцев, которые пойдут на войну в Украину. Фото: российский пропагандист Владимир Горов

Указ Путина об упрощенном получении гражданства для иностранцев, которые пойдут на войну в Украину. Фото: российский пропагандист Владимир Горов 1/3 _ 3

Каково состояние армии РФ

По данным аналитиков Министерства обороны Великобритании, в феврале 2022 года российские войска состояли из профессиональных военных. Они в значительной степени были оснащены достаточно современными транспортными средствами и проходили регулярные тренировки, стремясь к сложным совместным операциям. Теперь Вооруженные силы РФ преимущественно состоят из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше полагаются на устаревшее оборудование, причем многим их подразделениям его не хватает.

Российские пропагандисты бьют тревогу из-за массовой гибели оккупантов и отсутствия соответствующей военной техники. Они упрекают власти за несостоятельность обеспечить свою "армию".

Напомним, недавно военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, сколько "свежих" солдат к осени хочет иметь Путин. Он прогнозирует, что власти России планируют собрать дополнительно в армейские ряды еще примерно 400 тысяч солдат.