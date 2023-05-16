Буданов рассказал, что Путин может быть наркозависимым
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависимый.
Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью блогеру Сергею Иванову.
У Путина проблемы с наркотиками
Буданов выразил надежду, что Владимиру Путину осталось недолго жить.
"У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много", — заявил Буданов.
Сможет ли победить Пригожин во внутреннем конфликте РФ
Руководитель ГУР МО считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может победить во внутреннем конфликте, набирающем все больше оборотов в Российской Федерации.
Напомним, Буданов заявил, что Россия не способна к реализации попытки масштабного наступления на какой-либо территории Украины. Путин потерял свой военно-политический потенциал давно.
Также мы писали, что Кремль принял решение запретить чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Такое решение, вероятно, было принято в целях обеспечения стабильности в органах внутренней безопасности, государственных структурах и военном командовании России.
Добавим, в понедельник, 15 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украину.