Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Буданов рассказал, что Путин может быть наркозависимым arrow

Буданов рассказал, что Путин может быть наркозависимым

16 мая 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Буданов рассказал, что Путин может быть наркозависимым
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависимый.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью блогеру Сергею Иванову.

Читайте также:

У Путина проблемы с наркотиками

Буданов выразил надежду, что Владимиру Путину осталось недолго жить.

"У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много", — заявил Буданов.

Сможет ли победить Пригожин во внутреннем конфликте РФ

Руководитель ГУР МО считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может победить во внутреннем конфликте, набирающем все больше оборотов в Российской Федерации.

Напомним, Буданов заявил, что Россия не способна к реализации попытки масштабного наступления на какой-либо территории Украины. Путин потерял свой военно-политический потенциал давно.

Также мы писали, что Кремль принял решение запретить чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Такое решение, вероятно, было принято в целях обеспечения стабильности в органах внутренней безопасности, государственных структурах и военном командовании России.

Добавим, в понедельник, 15 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас