Буданов рассказал, что Путин может быть наркозависимым

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависимый.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью блогеру Сергею Иванову.

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У Путина проблемы с наркотиками

Буданов выразил надежду, что Владимиру Путину осталось недолго жить.

"У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много", — заявил Буданов.

Сможет ли победить Пригожин во внутреннем конфликте РФ

Руководитель ГУР МО считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может победить во внутреннем конфликте, набирающем все больше оборотов в Российской Федерации.

Напомним, Буданов заявил, что Россия не способна к реализации попытки масштабного наступления на какой-либо территории Украины. Путин потерял свой военно-политический потенциал давно.

Также мы писали, что Кремль принял решение запретить чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Такое решение, вероятно, было принято в целях обеспечения стабильности в органах внутренней безопасности, государственных структурах и военном командовании России.

Добавим, в понедельник, 15 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украину.