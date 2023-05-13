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Жданов заявив, що Путіну страшно через важку хворобу Лукашенка: деталі

13 травня 2023 11:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Жданов заявив, що Путіну страшно через важку хворобу Лукашенка: деталі
Військовий експерт Олег Жданов. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Олег Жданов розповів, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко важко хворий. Володимира Путіна його стан дуже настрашив. 

Про це інформує військовий експерт Олег Жданов для УНІАН.

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Хвороба Лукашенка

Зазначається, що про хворобу Лукашенка вдалося дізнатися тільки тому, що його спонтанно вивезли з Мінська того дня на парад до Москви.

"Коли його вихопили зненацька, і, я думаю, змусили полетіти в Москву, зловили його в тому стані, коли у нього, схоже, було найбільше погіршення здоров'я, якась криза медична. Тому ми з вами побачили його в такому стані", — сказав Олег Жданов.

Також він додав, що Путін злякався, що ж буде далі з Білоруссю і хто першим добіжить до Мінська — Тихановська чи Лукашенко.

"Коли Лукашенко приїжджав, він же завжди був вищим за зріст Путіна. Через його "могутню" фігуру Путін дав йому прізвисько "картопляний лось". А коли його несподівано висмикнули, виявилося, що він дуже хвора людина", — зазначив військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, що парад в Москві на 9 травня відкрив очі на багато речей.

"Путіну треба терміново поглинати Білорусь, бо часу немає, ввести війська туди він не зможе, оскільки їх немає. Хіба що резервісти, яких збирають на збори, попруть всіх вчитися в Білорусь. І там вони перетворяться на мобілізованих. Окрім цього є питання: куди силовики повернуть? А якщо народ вийде на вулиці, силовики будуть стріляти? Тоді Росії не бачити Білорусі. Лукашенко "видалив" усі російські війська з Білорусі. Та кількість, яка зараз є  цілком під силу білоруській армії, щоб їх локалізувати і не допустити ніяких дій проти конституційного ладу країни", — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на запитання, чому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово втік після параду в Москві вчора, 9 травня. За його словами, в Лукашенка були свої святкові заходи в країні, тому йому довелося швидко повернутися в Мінськ.

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