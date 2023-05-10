Пєсков розповів, чому Лукашенко раптово втік до Білорусі після параду в Москві

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на запитання, чому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово втік після параду в Москві вчора, 9 травня. За його словами, в Лукашенка були свої святкові заходи в країні, тому йому довелося швидко повернутися в Мінськ.

Про це сказав Дмитро Пєсков для росЗМІ.

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Пєсков заявив, що йому було б некоректно щось говорити про здоров'я самопроголошеного президента Білорусів. За його словами, Російська Федерації надзвичайно вдячна керівництву Білорусі та особисто Лукашенку за те, що він був на параді.

"Ви знаєте, що в нього були заходи, пов'язані з Днем Перемоги і в Мінську, тому йому потрібно було скоріше виїхати", — сказав Пєсков.

Однак вчора, 9 травня, Лукашенко так і не виступив із промовою у Білорусі. Це відбулося вперше за 29 років.

"Лукашенко не виступав з промовою на площі Перемоги, яку він виголошував щороку. Замість нього "за його дорученням" виступив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін", — повідомило білоруське ЗМІ.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду у Москві 9 травня не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна в Грановитій палаті з лідерами інших держав, які приїхали до російського диктатора. Пропагандисти стверджують, що йому стало погано.

Також ми писали, що 9 травня у столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги, однак свій традиційний виступ кремлівський диктатор присвятив не Другій світовій війні, перемогу у якій формально святкує Росія, а нинішній агресії проти України. Так він, зокрема, заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".