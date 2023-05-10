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Песков рассказал, почему Лукашенко внезапно сбежал в Беларусь после парада в Москве

10 мая 2023 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Песков рассказал, почему Лукашенко внезапно сбежал в Беларусь после парада в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно сбежал после парада в Москве вчера, 9 мая. По его словам, у Лукашенко были свои праздничные мероприятия в стране, поэтому ему пришлось быстро вернуться в Минск.

Об этом сказал Дмитрий Песков для росСМИ.

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Песков заявил, что ему было бы некорректно что-либо говорить о здоровье самопровозглашенного президента Беларуси. По его словам, Российская Федерация чрезвычайно благодарна руководству Беларуси и лично Лукашенко за то, что он был на параде.

"Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было поскорее уехать", — сказал Песков.

Однако вчера, 9 мая, Лукашенко так и не выступил с речью в Беларуси. Это произошло впервые за 29 лет. 

"Лукашенко не выступал с речью на площади Победы, которую он произносил ежегодно. Вместо него "по его поручению" выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин", — сообщило белорусское СМИ.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после парада в Москве 9 мая не появился на обеде президента РФ Владимира Путина в Грановитой палате с приехавшими к российскому диктатору лидерами других государств. Пропагандисты утверждают, что ему стало плохо.

Также мы писали, что 9 мая в столице России в Москве состоялся парад ко Дню Победы, однако свое традиционное выступление кремлевский диктатор посвятил не Второй мировой войне, победу в которой формально празднует Россия, а нынешней агрессии против Украины. Так он, в частности, заявил, что гордится убийцами и насильниками, участвующими в "специальной военной операции".

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