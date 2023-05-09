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Лукашенко поїхав додому та не став обідати з Путіним 9 травня: що трапилось

9 травня 2023 16:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лукашенко поїхав додому та не став обідати з Путіним 9 травня: що трапилось
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на параді до Дня Перемоги в Москві. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду у Москві 9 травня не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна в Грановитій палаті з лідерами інших держав, які приїхали до російського диктатора. Пропагандисти стверджують, що йому стало погано.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як повідомили російські пропагандисти, Олександру Лукашенку стало погано і після параду він під крапельницею вирушив додому у супроводі "швидкої". Неофіційний обід Путіна в Грановитій палаті відбувся без Лукашенка.

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Обід Путіна з лідерами, які приїхали на парад у Москву, без Олександра Лукашенка. Фото: росЗМІ

Також відомо, що перед цим співробітники Федеральної служби охорони посадили білоруського диктатора до електромобіля служби безпеки та він поїхав до місця покладання квітів, а не пішов пішки як інші. 

Пропагандисти повідомляють, що Лукашенку надали бригаду лікарів: "Він скасував усі зустрічі, перебуває під крапельницею".

На світлинах з параду в Москві, на руці Лукашенка помітили бинт. Раніше ЗМІ інформували, що останніми днями білоруський диктатор серйозно хворіє. 

Олександр Лукашенко
На руці Олександра Лукашенка на параді у Москві помітили бинт. Фото: Reuters

Нагадаємо, 9 травня у столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги, однак свій традиційний виступ кремлівський диктатор присвятив не Другій світовій війні, перемогу у якій формально святкує Росія, а нинішній агресії проти України. Так, він, зокрема, заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".

Додамо, що у РФ скасували авіаційну частину параду, а з техніки показали лише музейний танк. Як заявили в Росії, льотна програма параду Перемоги на Червоній площі та в кількох інших містах Росії була скасована через "погодні умови". 

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