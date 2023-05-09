Лукашенко поїхав додому та не став обідати з Путіним 9 травня: що трапилось
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду у Москві 9 травня не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна в Грановитій палаті з лідерами інших держав, які приїхали до російського диктатора. Пропагандисти стверджують, що йому стало погано.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що сталось з Лукашенком
Як повідомили російські пропагандисти, Олександру Лукашенку стало погано і після параду він під крапельницею вирушив додому у супроводі "швидкої". Неофіційний обід Путіна в Грановитій палаті відбувся без Лукашенка.
Також відомо, що перед цим співробітники Федеральної служби охорони посадили білоруського диктатора до електромобіля служби безпеки та він поїхав до місця покладання квітів, а не пішов пішки як інші.
Пропагандисти повідомляють, що Лукашенку надали бригаду лікарів: "Він скасував усі зустрічі, перебуває під крапельницею".
На світлинах з параду в Москві, на руці Лукашенка помітили бинт. Раніше ЗМІ інформували, що останніми днями білоруський диктатор серйозно хворіє.
Нагадаємо, 9 травня у столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги, однак свій традиційний виступ кремлівський диктатор присвятив не Другій світовій війні, перемогу у якій формально святкує Росія, а нинішній агресії проти України. Так, він, зокрема, заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".
Додамо, що у РФ скасували авіаційну частину параду, а з техніки показали лише музейний танк. Як заявили в Росії, льотна програма параду Перемоги на Червоній площі та в кількох інших містах Росії була скасована через "погодні умови".