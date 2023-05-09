Лукашенко поехал домой и не стал обедать с Путиным 9 мая: что случилось

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на параде ко Дню Победы в Москве. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после парада в Москве 9 мая не явился на обеде президента РФ Владимира Путина в Грановитой палате с лидерами других государств, приехавших к российскому диктатору. Пропагандисты утверждают, что ему стало плохо.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Как сообщили российские пропагандисты, Александру Лукашенку стало плохо, и после парада он под капельницей отправился домой в сопровождении "скорой". Неофициальный обед Путина в Грановитой палате прошел без Лукашенка.

Обед Путина, с приехавшими на парад в Москву лидерами, без Александра Лукашенка. Фото: росСМИ

Также известно, что перед этим сотрудники Федеральной службы охраны посадили белорусского диктатора в электромобиль службы безопасности и он поехал к месту возложения цветов, а не пошел пешком как другие.

Пропагандисты сообщают, что Лукашенко предоставили бригаду врачей: "Он отменил все встречи, находится под капельницей".

На фотографиях из парада в Москве, на руке Лукашенка заметили бинт. Ранее СМИ информировали, что в последние дни белорусский диктатор серьезно болеет.

На руке Александра Лукашенко на параде в Москве был замечен бинт. Фото: Reuters

Напомним, 9 мая в столице России в Москве состоялся парад ко Дню Победы, однако свое традиционное выступление кремлевский диктатор посвятил не Второй мировой войне, победу в которой формально празднует Россия, а нынешней агрессии против Украины. Так, он, в частности, заявил, что гордится убийцами и насильниками, участвующими в "специальной военной операции".

Добавим, что в РФ отменили авиационную часть парада, а по технике показали только музейный танк. Как заявили в России, летная программа парада Победы на Красной площади и нескольких других городах России была отменена из-за "погодных условий".