Жданов заявил, что Путину страшно из-за тяжелой болезни Лукашенко: детали

Военный эксперт Олег Жданов. Фото: УНИАН

Олег Жданов рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко тяжело болен. Владимира Путина его состояние очень устрашило.

Об этом сообщает военный эксперт Олег Жданов для УНИАН.

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Болезнь Лукашенко

Отмечается, что болезнь Лукашенко удалось узнать только потому, что его спонтанно вывезли из Минска в тот день на парад в Москву.

"Когда его выхватили врасплох, и, я думаю, заставили улететь в Москву, поймали его в том состоянии, когда у него, похоже, было наибольшее ухудшение здоровья, какой-то кризис медицинский. Поэтому мы с вами увидели его в таком состоянии", — сказал Олег Жданов.

Также он добавил, что Путин испугался, что же будет дальше с Беларусью и кто первым добежит в Минск — Тихановская или Лукашенко.

"Когда Лукашенко приезжал, он же всегда был выше роста Путина. Из-за его "мощной" фигуры Путин дал ему прозвище "картофельный лось". А когда его неожиданно выдернули, оказалось, что он очень больной человек", — отметил военный эксперт.

Олег Жданов отметил, что парад в Москве на 9 мая открыл глаза на многие вещи.

"Путину нужно срочно поглощать Беларусь, потому что времени нет, ввести войска туда он не сможет, поскольку их нет. Разве что резервисты, которых собирают на сборы, попрут всех учиться в Беларусь. И там они превратятся в мобилизованных. Кроме этого, есть вопрос: куда силовики вернут? А если народ выйдет на улицы, силовики будут стрелять? Тогда России не видеть Беларуси. Лукашенко "удалил" все российские войска из Беларуси. То количество, которое сейчас вполне под силу белорусской армии, чтобы их локализовать и не допустить никаких действий против конституционного строя страны", — объяснил военный эксперт.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно скрылся после парада в Москве вчера, 9 мая. По его словам, у Лукашенко были свои праздничные мероприятия в стране, поэтому ему пришлось быстро вернуться в Минск.