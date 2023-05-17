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Буданов: в Мариуполе и Москве на параде были дублеры Путина

17 мая 2023 05:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Буданов: в Мариуполе и Москве на параде были дублеры Путина
Парад в Москве 9 мая. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В оккупированном Мариуполе и в Москве на параде 9 мая был клон президента РФ Владимира Путина. А распознать двойника русского диктатора можно только по ушам.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову.

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"Есть такие физиономические особенности, у каждого человека они уникальны. Большинство знает, что у каждого человека отпечаток пальцев уникален. Так не только отпечаток. Форма и рисунок уха, и промежуток между глазами — он уникален, его нельзя повторить, скопировать. Если пластикой можно что-то подправить, так глаза можно только растянуть, а в другую сторону — невозможно", — пояснил глава украинской разведки.

По словам Буданова, есть три человека, которые периодически появляются вместо Путина. У них разные повадки, немного отличается рост.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависим.

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