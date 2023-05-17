Буданов: в Мариуполе и Москве на параде были дублеры Путина

Парад в Москве 9 мая. Фото: скриншот

В оккупированном Мариуполе и в Москве на параде 9 мая был клон президента РФ Владимира Путина. А распознать двойника русского диктатора можно только по ушам.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову.

Читайте также:

"Есть такие физиономические особенности, у каждого человека они уникальны. Большинство знает, что у каждого человека отпечаток пальцев уникален. Так не только отпечаток. Форма и рисунок уха, и промежуток между глазами — он уникален, его нельзя повторить, скопировать. Если пластикой можно что-то подправить, так глаза можно только растянуть, а в другую сторону — невозможно", — пояснил глава украинской разведки.

По словам Буданова, есть три человека, которые периодически появляются вместо Путина. У них разные повадки, немного отличается рост.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависим.