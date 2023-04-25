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Буде Третя світова: Трамп відреагував на рішення Байдена йти на другий термін

25 квітня 2023 23:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Буде Третя світова: Трамп відреагував на рішення Байдена йти на другий термін
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ексочільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання Джо Байдена на посаду президента США зросте загроза Третьої світової війни

Про це Трамп розповів у інтерв'ю Newsmax

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"Гадаю, може статися щось погане. У цієї країни проблеми, ми закінчимо Третьою світовою війною. Вони говорять про ядерну зброю, а у нас людина, яка не розуміє, що відбувається", — прокоментував Дональд Трамп заяву Джо Байдена про участь у президентських виборах 2024 року. 

Трамп додав, що РФ не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, а навколо Тайваню не зростала б напруга, якби він залишився у Білому домі. 

 "У вас є Китай і Тайвань: вони ніколи не говорили так, коли я був там. Вони знали, що так говорити не можна. Були нульові шанси, що Україна та Росія робили б те, що вони роблять зараз. Нульові шанси, що Росія б розпочала вторгнення. Я б порозумівся з Путіним, і Путін ніколи б цього не зробив", — переконаний Трамп. 

Він також підкреслив, що США продемонстрували слабкість, коли вийшли з Афганістану у 2021 році, що мало великі геополітичні наслідки.  

"Це було шокуюче, і багато в чому це було пов’язано з Афганістаном, ми виглядали такими дурними і такими слабкими, коли вони здали Афганістан. Я думаю, що це був найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин, Іран дивляться на це, усі вони бачать слабкість", — пояснив Трамп. 

Нагадаємо, 10 квітня чинний президент Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін.

А 25 квітня президент США Джозеф Байден-молодший оголосить про свою участь у наступних президентських виборах. Вибори мають пройти в Сполучених Штатах восени 2024 року.

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