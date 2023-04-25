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Будет Третья мировая: Трамп отреагировал на решение Байдена идти на второй срок

25 апреля 2023 23:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Будет Третья мировая: Трамп отреагировал на решение Байдена идти на второй срок
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Эксочельщик Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания Джо Байдена на пост президента США вырастет угроза Третьей мировой войны

Об этом Трамп рассказал в интервью Newsmax.

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"Думаю, может произойти что-то плохое. У этой страны проблемы мы закончим Третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит", — прокомментировал Дональд Трамп заявление Джо Байдена об участии в президентских выборах. 2024 года.

Трамп добавил, что РФ не решилась бы начать полномасштабное вторжение в Украину, а вокруг Тайваня не росло бы напряжение, останься он в Белом доме.

"У вас есть Китай и Тайвань: они никогда не говорили так, когда я был там. Они знали, что так говорить нельзя. Были нулевые шансы, что Украина и Россия делали бы то, что они делают сейчас. Нулевые шансы, что Россия бы начала вторжение. Я бы нашел общий язык с Путиным, и Путин никогда бы этого не сделал", — убежден Трамп.

Он также подчеркнул, что США продемонстрировали слабость, выйдя из Афганистана в 2021 году, что имело большие геополитические последствия.

"Это было шокирующим, и во многом это было связано с Афганистаном, мы выглядели такими глупыми и такими слабыми, когда они сдали Афганистан. Я думаю, что это был самый позорный момент в истории нашей страны. Когда Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Иран смотрят на это, все они видят слабость", — пояснил Трамп.

Напомним, 10 апреля действующий президент Джо Байден подтвердил намерение баллотироваться на второй срок.

А 25 апреля президент США Джозеф Байден-младший объявит о своем участии в следующих президентских выборах. Выборы должны пройти в США осенью 2024 года.

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