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Байден вирішив балотуватися на другий термін, — ЗМІ

10 квітня 2023 14:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Байден вирішив балотуватися на другий термін, — ЗМІ
Джо Байден. Фото: Angela Weiss/ AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Чинний президент Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін. Він також сказав, що це нормально, коли люди порушують питання про його вік.

Про це Байден сказав в інтерв'ю ABC News.

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Хоча Байден знову заявив, що має намір балотуватися, він також натякнув, що це оголошення може бути ще не скоро.

"Але є надто багато інших речей, які ми маємо завершити найближчим часом, перш ніж я розпочну кампанію (передвиборчу — Ред.)", — сказав він.

У віці 80 років Байден є найстарішим чинним президентом в історії США, і питання щодо його віку, які переслідували його під час його кампанії 2020 року, тривали протягом усього його президентства.

"Дозвольте мені запитати вас про розмову, яку ведуть люди — вдома, як ваші прихильники, так і ваші критики. Вони знають, що якщо вас переоберуть, вам буде 82 роки, коли ви складете присягу. Ви будете 86-річним наприкінці терміну. Чи ваш вік є частиною ваших власних розрахунків, чи варто балотуватися знову?" — поцікавився журналіст у Байдена.

"Ні. Але це законно для людей порушувати питання про мій вік. Це абсолютно законно робити це. І єдине, що я можу сказати, це спостерігати за мною", — відповів Байден.

Хоча президент не погоджувався прямо переобратися, схоже, що серед його родини зростає підтримка, яка, за словами Байдена, зіграє важливу роль у його обговоренні щодо балотування на другий термін.

Нагадаємо, більшість американців вважають, що кримінальні звинувачення проти Дональда Трампа мають позбавити його права балотуватися на президентських виборах у 2024 році. При цьому досить високий показник підтримки такої точки зору і серед республіканців. 

Також раніше юрист пояснив, чи завадять кримінальні обвинувачення участі Трампа у виборах.

Однак понад 50% республіканців підтримує Трампа попри кримінальні обвинувачення. 

Як зазначається в опитуванні, 54% республіканців хотіли б бачити Трампа президентом, 33% — проголосували б за когось іншого.

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