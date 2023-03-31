Чи може Трамп брати участь у виборах після кримінальних обвинувачень: що думають американці

Дональд Трамп

Соціологічне опитування зафіксувало: більшість американців вважають, що кримінальні звинувачення проти Дональда Трампа мають позбавити його права балотуватися на президентських виборах у 2024 році. При цьому досить високий показник підтримки такої точки зору і серед республіканців.

Про це повідомляє BBC.

Результати опитування

Опитування Університету Квінніпіак, оприлюднене за день до обвинувачення, показало, що 57% опитаних вважають, що кримінальні звинувачення повинні перешкодити Трампу знову балотуватися на посаду.

Однак існує велика розбіжність у результатах серед представників різних партій: 88% демократів заявили, що вважають, що звинувачення повинні дискваліфікувати колишнього президента, у порівнянні з 23% республіканців.

Що стосується розслідування окружного прокурора Нью-Йорка Елвіна Брегга, 62% респондентів заявили, що вважають звинувачення політично вмотивованими, хоча 55% також сказали, що звинувачення були "дуже серйозними".

Позиція Трампа

Дональд Трамп оприлюднив заяву у відповідь на звинувачення, в якій заявив, що йдеться про "політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії", пише CNN.

"Я вважаю, що це полювання на відьом матиме серйозні негативні наслідки для Джо Байдена. Американський народ точно розуміє, що тут роблять ліві радикальні демократи. Це бачать усі. Тож наш рух і наша партія – об’єднані та сильні – спершу переможуть Елвіна Брегга, а потім ми переможемо Джо Байдена", — заявив він.

Водночас, як повідомляє телеканал з посиланням на слова людини, яка безпосередньо спілкувалася з Трампом, він був заскочений зненацька рішенням великого журі висунути йому звинувачення. Поки минулого тижня колишній президент готувався до висунення звинувачення, він почав вірити новинам, що потенційне звинувачення буде висунуто за кілька тижнів або більше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу. В обвинувальному висновку великого журі, зазначає видання, Дональду Трампу висунуто понад 30 звинувачень у бізнес-шахрайстві. Також офіс окружного прокурора веде розслідування проти Трампа щодо виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.