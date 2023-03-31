Может ли Трамп участвовать в выборах после уголовных обвинений: что думают американцы

Дональд Трамп

Социологический опрос зафиксировал: большинство американцев считают, что уголовные обвинения против Дональда Трампа должны лишить его права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. При этом достаточно высокий показатель поддержания такой точки зрения и среди республиканцев.

Об этом сообщает BBC.

Результаты опроса

Опрос Университета Квиннипиак, обнародованный за день до обвинения, показал, что 57% опрошенных считают, что уголовные обвинения должны помешать Трампу снова баллотироваться на должность президента.

Однако существует большое расхождение в результатах среди представителей разных партий: 88% демократов заявили, что считают, что обвинения должны дисквалифицировать бывшего президента по сравнению с 23% республиканцев.

Что касается расследования окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, 62% респондентов заявили, что считают обвинения политически мотивированными, хотя 55% также сказали, что обвинения были "очень серьезными".

Позиция Трампа

Дональд Трамп обнародовал заявление в ответ на обвинение, в котором заявил, что речь идет о "политическом преследовании и вмешательстве в выборы на самом высоком уровне в истории", пишет CNN .

"Я считаю, что эта охота на ведьм будет иметь серьезные негативные последствия для Джо Байдена. Американский народ точно понимает, что здесь делают левые радикальные демократы. Это видят все. Поэтому наше движение и наша партия – объединенные и сильные – сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена", — заявил он.

В то же время, как сообщает телеканал со ссылкой на слова человека, непосредственно общавшегося с Трампом, он был застигнут врасплох решением великого жюри предъявить ему обвинения. Пока на прошлой неделе бывший президент готовился к предъявлению обвинения, он начал верить новостям, что потенциальное обвинение будет выдвинуто через несколько недель или больше.

Напомним, ранее сообщалось, что большое жюри присяжных суда Манхеттена проголосовало за выдвижение обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. В обвинительном заключении крупного жюри, отмечает издание, Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений в бизнес-мошенничестве. Также офис окружного прокурора ведет расследование против Трампа по выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.