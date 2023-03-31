Трампу висунули звинувачення через виплату грошей порнозірці: подробиці
Велике журі проголосувало за пред’явлення обвинувачення Дональду Трампу в Нью-Йорку у зв’язку з негласною виплатою грошей зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс під час виборів 2016 року.
Про це повідомляє The Guardian.
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Що відомо
"Сьогодні ввечері ми зв’язалися з адвокатом містера Трампа, щоб узгодити його передачу прокуратурі Манхеттена для пред’явлення обвинувачення", — йдеться в заяві речника окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга.
Як повідомила адвокат Трампа Сьюзан Нечелес, Трамп з’явиться в суді штату Нью-Йорк у супроводі агентів Секретної служби у вівторок.
Там йому можуть пред'явити понад два десятки звинувачень. Видання наголошує, що інцидент є досить вагомим для США, адже він може вплинути на президентські вибори 2024 року та залишити Трампа у пам'яті як першого колишнього президента, якому були висунуті кримінальні звинувачення.
Що відомо про скандал зі Стормі Деніелс
Скандал навколо стосунків Дональда Трампа та порнозірки Стормі Деніелс виник у 2018 році. Тоді газета The Wall Street Journal повідомила, що адвокат Трампа заплатив Деніелс 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, за місяць до президентських виборів, щоб вона не обговорювала роман, який у неї нібито був із Трампом у 2006 році.
Однак у березня 2018 року Деніелс розповіла ЗМІ, що вони з Трампом одного разу займалися сексом, і що пізніше їй погрожували в присутності її маленької дочки, і на неї чинився тиск, щоб вона підписала угоду про нерозголошення.
У червні 2018 року Деніелс подала до суду на адвоката Трампа Майкла Коена та свого колишнього адвоката Кейта М. Девідсона, звинувативши Коена у заохоченні Девідсона до порушення її адвокатської таємниці.
У серпні 2018 року Коен офіційно здався ФБР. Він визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення: п'яти пунктами обвинувачення в ухиленні від сплати податків, одному пункту звинувачення у наданні хибних свідчень фінансовій установі, одному пункту звинувачення у умисному вчиненні незаконних корпоративних пожертв та одному пункту звинувачення у надмірному внеску на виборчу кампанію на запит кандидата чи рамках кампанії. Він також сказав, що два високопоставлені керівники Trump Organization теж були замішані у виплаті грошей за мовчання.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп на своєму першому передвиборчому мітингу у Вейко, штат Техас, назвав розпочаті проти нього розслідування "полюванням на відьом" та порівняв їх з "жахами сталінської росії".
Фото: Carlos Barria/Reuters