Трампу висунули звинувачення через виплату грошей порнозірці: подробиці

Обвинувачення проти Трампа можуть серйозно похитнути його передвиборчу кампанію

Велике журі проголосувало за пред’явлення обвинувачення Дональду Трампу в Нью-Йорку у зв’язку з негласною виплатою грошей зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс під час виборів 2016 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо

"Сьогодні ввечері ми зв’язалися з адвокатом містера Трампа, щоб узгодити його передачу прокуратурі Манхеттена для пред’явлення обвинувачення", — йдеться в заяві речника окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга.

Як повідомила адвокат Трампа Сьюзан Нечелес, Трамп з’явиться в суді штату Нью-Йорк у супроводі агентів Секретної служби у вівторок.

Там йому можуть пред'явити понад два десятки звинувачень. Видання наголошує, що інцидент є досить вагомим для США, адже він може вплинути на президентські вибори 2024 року та залишити Трампа у пам'яті як першого колишнього президента, якому були висунуті кримінальні звинувачення.

Що відомо про скандал зі Стормі Деніелс

Скандал навколо стосунків Дональда Трампа та порнозірки Стормі Деніелс виник у 2018 році. Тоді газета The Wall Street Journal повідомила, що адвокат Трампа заплатив Деніелс 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, за місяць до президентських виборів, щоб вона не обговорювала роман, який у неї нібито був із Трампом у 2006 році.

Однак у березня 2018 року Деніелс розповіла ЗМІ, що вони з Трампом одного разу займалися сексом, і що пізніше їй погрожували в присутності її маленької дочки, і на неї чинився тиск, щоб вона підписала угоду про нерозголошення.

фото: Mike Blake/Reuters

У червні 2018 року Деніелс подала до суду на адвоката Трампа Майкла Коена та свого колишнього адвоката Кейта М. Девідсона, звинувативши Коена у заохоченні Девідсона до порушення її адвокатської таємниці.

У серпні 2018 року Коен офіційно здався ФБР. Він визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення: п'яти пунктами обвинувачення в ухиленні від сплати податків, одному пункту звинувачення у наданні хибних свідчень фінансовій установі, одному пункту звинувачення у умисному вчиненні незаконних корпоративних пожертв та одному пункту звинувачення у надмірному внеску на виборчу кампанію на запит кандидата чи рамках кампанії. Він також сказав, що два високопоставлені керівники Trump Organization теж були замішані у виплаті грошей за мовчання.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп на своєму першому передвиборчому мітингу у Вейко, штат Техас, назвав розпочаті проти нього розслідування "полюванням на відьом" та порівняв їх з "жахами сталінської росії".

Фото: Carlos Barria/Reuters