Трампу выдвинули обвинения из-за выплаты денег порнозвезде: подробности

Обвинения против Трампа могут серьезно повлиять его предвыборную кампанию

Большое жюри проголосовало за предъявление обвинения Дональду Трампу в Нью-Йорке в связи с негласной выплатой денег звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс на выборах 2016 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Что известно

"Сегодня вечером мы связались с адвокатом мистера Трампа, чтобы согласовать его передачу прокуратуре Манхэттена для предъявления обвинения", — говорится в заявлении представителя окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Как сообщила адвокат Трампа Сьюзан Нечелес, Трамп появится в суде штата Нью-Йорк в сопровождении агентов Секретной службы во вторник.

Там ему могут предъявить более двух десятков обвинений. Издание отмечает, что инцидент достаточно весом для США, ведь он может повлиять на президентские выборы 2024 года и оставить Трампа в памяти как первого бывшего президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

Что известно о скандале со Сторми Дэниелс

Скандал вокруг отношений Дональда Трампа и порнозвезды Сторми Дэниелс возник в 2018 году. Тогда газета The Wall Street Journal сообщила, что адвокат Трампа заплатил Дэниелс 130 тысяч долларов в октябре 2016 года, за месяц до президентских выборов, чтобы она не обсуждала роман, который у нее якобы был с Трампом в 2006 году.

Однако в марте 2018 года Дэниелс рассказала СМИ, что они с Трампом однажды занимались сексом, и что позже ей угрожали в присутствии ее маленькой дочери, и на нее оказывалось давление, чтобы она подписала соглашение о неразглашении.

фото: Mike Blake/Reuters

В июне 2018 года Дэниелс подала в суд на адвоката Трампа Майкла Коэна и своего бывшего адвоката Кейта М. Дэвидсона, обвинив Коэна в поощрении Дэвидсона к нарушению ее адвокатской тайны.

В августе 2018 года Коэн официально сдался ФБР. Он признал себя виновным по восьми пунктам обвинения: пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов, одному пункту обвинения в предоставлении ложных показаний финансовому учреждению, одному пункту обвинения в умышленном совершении незаконных корпоративных пожертвований и одному пункту обвинения в чрезмерном взносе запрос кандидата или в рамках кампании. Он также сказал, что два высокопоставленных руководителя Trump Organization тоже были замешаны в выплате денег за молчание.

Напомним, ранее Дональд Трамп на своем первом предвыборном митинге в Вейко, штат Техас, назвал начатые против него расследование "охотой на ведьм" и сравнил их с "ужасами сталинской россии".

Фото: Carlos Barria/Reuters