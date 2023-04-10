Байден решил баллотироваться на второй срок, — СМИ

Джо Байден. Фото: Angela Weiss/AFP

Действующий президент Джо Байден подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок. Он также сказал, что это нормально, когда люди поднимают вопрос о его возрасте.

Об этом Байден сказал в интервью ABC News.

Читайте также:

Байден будет баллотироваться на второй срок

Хотя Байден снова заявил, что намерен баллотироваться, он также намекнул, что это объявление может быть еще не скоро.

"Но слишком много других вещей, которые мы должны завершить в ближайшее время, прежде чем я начну кампанию (предвыборную — Ред.)", — сказал он.

В возрасте 80 лет Байден является старейшим действующим президентом в истории США, и вопросы его возраста, преследовавшие его во время его кампании 2020 года, продолжались на протяжении всего его президентства.

"Позвольте мне спросить вас о разговоре, который ведут люди — дома, как ваши поклонники, так и ваши критики. Они знают, что если вас переизберут, вам будет 82 года, когда вы принесете присягу. Вы будете 86-летним в конце срока. Или ваш возраст является частью ваших собственных расчетов, стоит ли баллотироваться снова?" — поинтересовался журналист Байдена.

"Нет. Но это законно для людей ставить вопрос о моем возрасте. Это абсолютно законно делать это. И единственное, что я могу сказать, это наблюдать за мной", — ответил Байден.

Хотя президент не соглашался прямо переизбраться, похоже, что среди его семьи растет поддержка, которая, по словам Байдена, сыграет немаловажную роль в его обсуждении баллотирования на второй срок.

Напомним, большинство американцев считают, что уголовные обвинения против Дональда Трампа должны лишить его права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. При этом достаточно высокий показатель поддержания такой точки зрения и среди республиканцев.

Также ранее юрист объяснил, помешают ли уголовные обвинения участию Трампа в выборах.

Однако более 50% республиканцев поддерживает Трампа, несмотря на уголовные обвинения.

Как отмечается в опросе, 54% республиканцев хотели бы видеть Трампа президентом, 33% проголосовали бы за кого-то другого.