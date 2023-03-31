Юрист пояснив, чи завадять кримінальні обвинувачення участі Трампа у виборах

Дональд Трамп

Велике журі в Нью-Йорку висунуло кримінальні обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Однак це не означає, що його президентська кампанія закінчилася.

Відповідне роз'яснення дав професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Річард Хасен, повідомляє CNN.

Чи є перешкоди для участі у виборах

Як пояснив професор, Трамп, який оголосив про свою кандидатуру в листопаді, все ще може балотуватися в президенти.

"Ніщо не заважає Трампу балотуватися, якщо йому пред’явлено звинувачення або навіть якщо його засудять", — сказав Річард Хасен.

Вимоги до кандидатів у президенти

За словами юриста, Конституція вимагає від кандидатів у президенти США лише трьох речей:

Громадянин від народження.

Вік не менше 35 років.

Резидент США не менше 14 років.

У публікації зазначається, що з політичної точки зору, можливо, обвинуваченому кандидату, який може стати засудженим злочинцем, буде важче отримати голоси, але балотуватися чи обиратися йому не заборонено.

Також зазначається, що в Конституції США є декілька поправок, які стосуються обмежень участі у виборах. Однак під дію жодної з них Трамп не підпадає.

Строкові обмеження. 22 поправка забороняє будь-кому, хто двічі був президентом (тобто двічі обирався чи відпрацював частину чужого терміну, а потім отримав свій власний), балотуватися знову. Це не стосується Трампа, оскільки він програв вибори 2020 року.

22 поправка забороняє будь-кому, хто двічі був президентом (тобто двічі обирався чи відпрацював частину чужого терміну, а потім отримав свій власний), балотуватися знову. Це не стосується Трампа, оскільки він програв вибори 2020 року. Імпічмент. Якщо Палата представників оголосила імпічмент, а Сенат засудила особу за тяжкі злочини та проступки, цю особу усувають з посади та позбавляють права працювати знову. Хоча Палата представників двічі оголошувала Трампу імпічмент, він був двічі виправданий Сенатом.

Що відомо про обвинувачення проти Трампа

30 березня велике журі присяжних Мангеттена вирішило висунути Трампу кримінальні звинувачення.

В обвинувальному висновку великого журі, за даними ЗМІ, Дональду Трампу висунуто понад 30 звинувачень у бізнес-шахрайстві. Також офіс окружного прокурора веде розслідування проти Трампа щодо виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп постане перед судом штату Нью-Йорк у супроводі агентів Секретної служби у вівторок, де обвинувачення проти нього стануть публічними.

Інцидент є досить вагомим для США, адже він може вплинути на президентські вибори 2024 року та залишити Трампа у пам'яті як першого колишнього президента, якому були висунуті кримінальні звинувачення.

Нагадаємо, соціологічне опитування зафіксувало: більшість американців вважають, що кримінальні звинувачення проти Дональда Трампа мають позбавити його права балотуватися на президентських виборах у 2024 році.

Також повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп після новин про висунення йому кримінальних обвинувачень обдзвонює високопоставлених членів Республіканської партії. Таким чином він намагається заручитися їхньою підтримкою.

Фото: LEAH MILLIS/REUTERS