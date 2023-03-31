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Кримінальні обвинувачення проти Трампа: ЗМІ розповіли, як той намагається "зберегти лице"

31 березня 2023 12:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дональд Трамп
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Експрезидент США Дональд Трамп після новин про висунення йому кримінальних обвинувачень обдзвонює високопоставлених членів Республіканської партії. Таким чином він намагається заручитися їхньою підтримкою. 

Про це повідомляє CNN.

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Намагання Трампа зберегти підтримку

За словами високопоставленого джерела телеканалу в Республіканської партії, Трамп зателефонував ключовим союзникам на Капітолійському пагорбі. Зокрема, він поспілкувався з керівництвом Палати представників від Республіканської партії та законодавцями, які входять до комітетів, що намагаються розслідувати діяльність окружної прокуратури Мангеттена.

Під час телефонних розмов у четвер колишній президент повідомив союзникам, що планує боротися з обвинуваченнями, і продовжував виступати проти обвинувального акту та окружного прокурора Елвіна Брегга.

Що відомо про обвинувачення проти Трампа

30 березня велике журі присяжних Мангеттена вирішило висунути Трампу кримінальні звинувачення.

В обвинувальному висновку великого журі, за даними ЗМІ, Дональду Трампу висунуто понад 30 звинувачень у бізнес-шахрайстві. Також офіс окружного прокурора веде розслідування проти Трампа щодо виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп постане перед судом штату Нью-Йорк у супроводі агентів Секретної служби у вівторок, де обвинувачення проти нього стануть публічними. 

Інцидент є досить вагомим для США, адже він може вплинути на президентські вибори 2024 року та залишити Трампа у пам'яті як першого колишнього президента, якому були висунуті кримінальні звинувачення.

Нагадаємо, соціологічне опитування зафіксувало: більшість американців вважають, що кримінальні звинувачення проти Дональда Трампа мають позбавити його права балотуватися на президентських виборах у 2024 році. 

Фото: POL NAMER/Reuters

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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