Уголовные обвинения против Трампа: СМИ рассказали, как тот пытается "сохранить лицо"
Экс-президент США Дональд Трамп после новостей о предъявлении ему уголовных обвинений обзванивает высокопоставленных членов Республиканской партии. Таким образом, он пытается заручиться их поддержкой.
Об этом сообщает CNN.
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Попытки Трампа сохранить поддержку
По словам высокопоставленного источника телеканала в Республиканской партии, Трамп позвонил по телефону ключевым союзникам на Капитолийском холме. В частности, он пообщался с руководством Палаты представителей от Республиканской партии и законодателями, входящими в комитеты, пытающимися расследовать деятельность окружной прокуратуры Мангеттена.
В ходе телефонных разговоров в четверг бывший президент сообщил союзникам, что планирует бороться с обвинениями, и продолжал выступать против обвинительного акта и окружного прокурора Элвина Брэгга.
Что известно об обвинениях против Трампа
30 марта крупное жюри присяжных Мангеттена решило предъявить Трампу уголовные обвинения.
В обвинительном заключении крупного жюри, по данным СМИ, Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений в бизнес-мошенничестве. Также офис окружного прокурора ведет расследование против Трампа по выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.
История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.
Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.
Трамп предстанет перед судом штата Нью-Йорк в сопровождении агентов Секретной службы во вторник, где обвинения против него станут публичными.
Инцидент достаточно весом для США, ведь он может повлиять на президентские выборы 2024 года и оставить Трампа в памяти как первого бывшего президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.
Напомним, социологический опрос зафиксировал: большинство американцев считают, что уголовные обвинения против Дональда Трампа должны лишить его права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.
Фото: POL NAMER/Reuters