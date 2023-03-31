Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Уголовные обвинения против Трампа: СМИ рассказали, как тот пытается "сохранить лицо" arrow

Уголовные обвинения против Трампа: СМИ рассказали, как тот пытается "сохранить лицо"

31 марта 2023 12:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дональд Трамп
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Экс-президент США Дональд Трамп после новостей о предъявлении ему уголовных обвинений обзванивает высокопоставленных членов Республиканской партии. Таким образом, он пытается заручиться их поддержкой.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Попытки Трампа сохранить поддержку

По словам высокопоставленного источника телеканала в Республиканской партии, Трамп позвонил по телефону ключевым союзникам на Капитолийском холме. В частности, он пообщался с руководством Палаты представителей от Республиканской партии и законодателями, входящими в комитеты, пытающимися расследовать деятельность окружной прокуратуры Мангеттена.

В ходе телефонных разговоров в четверг бывший президент сообщил союзникам, что планирует бороться с обвинениями, и продолжал выступать против обвинительного акта и окружного прокурора Элвина Брэгга.

Что известно об обвинениях против Трампа

30 марта крупное жюри присяжных Мангеттена решило предъявить Трампу уголовные обвинения.

В обвинительном заключении крупного жюри, по данным СМИ, Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений в бизнес-мошенничестве. Также офис окружного прокурора ведет расследование против Трампа по выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.

История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп предстанет перед судом штата Нью-Йорк в сопровождении агентов Секретной службы во вторник, где обвинения против него станут публичными.

Инцидент достаточно весом для США, ведь он может повлиять на президентские выборы 2024 года и оставить Трампа в памяти как первого бывшего президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

Напомним, социологический опрос зафиксировал: большинство американцев считают, что уголовные обвинения против Дональда Трампа должны лишить его права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Фото: POL NAMER/Reuters

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

17:16 Каменских официально разводится с Потапом: громкое заявление от звездного блогера

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

21:42Зеленский обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей: детали

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

Актуальное по теме

None 31 Март 12:45

лукашенко рассказал, зачем ему ядерное оружие рф на территории беларуси

None 31 Март 12:28

В Одессе умирать станет дороже: новые расценки на погребение от горсовета

None 31 Март 12:32

Яремчук может перейти в один из клубов Бундеслиги

None 31 Март 12:00

Селезнев охарактеризовал состояние войск россиян под Бахмутом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB