Уголовные обвинения против Трампа: СМИ рассказали, как тот пытается "сохранить лицо"

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп после новостей о предъявлении ему уголовных обвинений обзванивает высокопоставленных членов Республиканской партии. Таким образом, он пытается заручиться их поддержкой.

Об этом сообщает CNN.

Попытки Трампа сохранить поддержку

По словам высокопоставленного источника телеканала в Республиканской партии, Трамп позвонил по телефону ключевым союзникам на Капитолийском холме. В частности, он пообщался с руководством Палаты представителей от Республиканской партии и законодателями, входящими в комитеты, пытающимися расследовать деятельность окружной прокуратуры Мангеттена.

В ходе телефонных разговоров в четверг бывший президент сообщил союзникам, что планирует бороться с обвинениями, и продолжал выступать против обвинительного акта и окружного прокурора Элвина Брэгга.

Что известно об обвинениях против Трампа

30 марта крупное жюри присяжных Мангеттена решило предъявить Трампу уголовные обвинения.

В обвинительном заключении крупного жюри, по данным СМИ, Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений в бизнес-мошенничестве. Также офис окружного прокурора ведет расследование против Трампа по выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.

История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп предстанет перед судом штата Нью-Йорк в сопровождении агентов Секретной службы во вторник, где обвинения против него станут публичными.

Инцидент достаточно весом для США, ведь он может повлиять на президентские выборы 2024 года и оставить Трампа в памяти как первого бывшего президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

Напомним, социологический опрос зафиксировал: большинство американцев считают, что уголовные обвинения против Дональда Трампа должны лишить его права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Фото: POL NAMER/Reuters