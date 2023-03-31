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Юрист объяснил, помешают ли уголовные обвинения участию Трампа в выборах

31 марта 2023 13:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дональд Трамп
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Большое жюри в Нью-Йорке выдвинуло уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако это не значит, что его президентская кампания закончилась.

Соответствующее разъяснение дал профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Хасен, сообщает CNN.

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Как пояснил профессор, Трамп, объявивший о своей кандидатуре в ноябре, все еще может баллотироваться в президенты.

"Ничто не мешает Трампу баллотироваться, если ему предъявлено обвинение или даже если его будет осуждено", — сказал Ричард Хасен.

Требования к кандидатам в президенты

По словам юриста, Конституция требует от кандидатов в президенты США всего трех вещей:

  • Гражданин с рождения.
  • Возраст не менее 35 лет.
  • Резидент США не менее 14 лет.

В публикации отмечается, что с политической точки зрения, возможно, обвиняемому кандидату, который может стать осужденным преступником, будет труднее получить голоса, но баллотироваться или избираться ему не запрещено.

Также отмечается, что в Конституции США несколько поправок, касающихся ограничений участия в выборах. Однако под их действие Трамп не подпадает.

  • Ограничения по срокам. 22 поправка запрещает любому, кто дважды был президентом (т.е. дважды избирался или отработал часть чужого срока, а затем получил свой собственный), баллотироваться снова. Это не касается Трампа, поскольку он проиграл выборы 2020 года.
  • Импичмент. Если Палата представителей объявила импичмент, а Сенат осудил человека за тяжкие преступления и проступки, это лицо отстраняется от должности и лишается права избираться снова. Хотя Палата представителей дважды объявляла Трампу импичментом, он был дважды оправдан Сенатом.

Что известно об обвинениях против Трампа

30 марта большое жюри присяжных Мангеттена решило предъявить Трампу уголовные обвинения.

В обвинительном заключении большого жюри, по данным СМИ, Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений в бизнес-мошенничестве. Также офис окружного прокурора ведет расследование против Трампа по выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.

История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп предстанет перед судом штата Нью-Йорк в сопровождении агентов Секретной службы во вторник, где обвинения против него станут публичными.

Инцидент достаточно весом для США, ведь он может повлиять на президентские выборы 2024 года и оставить Трампа в памяти как первого бывшего президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

Напомним, социологический опрос зафиксировал: большинство американцев считают, что уголовные обвинения против Дональда Трампа должны лишить его права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Также сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп после новостей о предъявлении ему уголовных обвинений обзванивает высокопоставленных членов Республиканской партии. Таким образом, он пытается заручиться их поддержкой.

Фото: LEAH MILLIS/REUTERS

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