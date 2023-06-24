Бунт Пригожина: перше іноземне посольство випустило попередження щодо ситуації у РФ

Повстання солдатів у Ростові. Фото: росЗМІ

Посольство Казахстану вимагає просити місцевих жителів утриматися від відвідування прикордонної зони України з РФ. Це пов'язано із загрозами безпеки через бунт голови ЧВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це йдеться у повідомленні посольства.

Читайте також:

Що кажуть у посольстві Казахстану

"Притьмом просимо всіх громадян, які перебувають у Російській Федерації, і особливо у прикордонних з Україною регіонах, стати на консульський облік у Посольстві Казахстану в Росії", — йдеться у повідомленні.

Також тут додали, що у разі виникнення непередбачених обставин жителі Республіки Казахстан можуть розраховувати на повну підтримку та допомогу з боку держави. Всі необхідні заходи будуть вжиті для підтримки громадян у скрутній ситуації.

Нагадаємо, що в ISW проаналізували, як повстання Пригожина та його угруповання "Вагнер" вплине на війну в Україні.

Також ми писали, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив, що Шойгу "боягузливо втік".

Додамо, що проти власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії порушено кримінальну справу . Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".