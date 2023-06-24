Бунт Пригожина: первое иностранное посольство выпустило предупреждение о ситуации в РФ

Восстание солдат в Ростове. Фото: росСМИ

Посольство Казахстана настоятельно просит местных жителей воздержаться от посещения приграничной зоны Украины с РФ. Это связано с имеющимися угрозами безопасности из-за бунта главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом говорится в сообщении посольства.

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Что говорят в посольстве Казахстана

"Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в Посольстве Казахстана в России", — говорится в сообщении.

Также тут добавили, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств жители Республики Казахстан могут рассчитывать на полную поддержку и помощь со стороны государства. Все необходимые меры будут предприняты для оказания поддержки гражданам в трудной ситуации.

Напомним, что в ISW проанализировали, как восстание Пригожина и его группировки "Вагнер" повлияет на войну в Украине.

Также мы писали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Добавим, что против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".