Бунт Пригожина змінив ставлення росіян до військового керівництва, — Маляр

Російський бізнесмен і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Бунт Євгена Пригожина та його найманців з ПВК "Вагнер" вплинув на ставлення росіян до вищого військо-політичного керівництва РФ. Зокрема, у суспільстві зріс рівень недовіри.

Про це повідомляє заступниця Міноборони України Ганна Маляр.

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"Так, розгубленість і пасивність вищого начальницького складу російських ЗС під час спроби "вагнерівського" перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів міністерства оборони та генерального штабу ЗС РФ", — каже Маляр.

І додає, що командування ворожої армії намагається не поповняти підрозділи в‘язнями, навіть попри великі втрати в особовому складі.

Повідомлення Ганни Маляр. Фото: скриншот

Що відомо про бунт Пригожина

Відтак, 23 червня Міноборони РФ вдарило по таборах "вагнерівців". Після цього 24 червня втажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями пішов на Москву з метою "зупинити" військове керівництво Росії.

Під час перевороту військові зайшли у Ростов та захопили там деякі об'єкти. Також влаштували стрілянину з ВКС РФ у Воронезькій області.

Російському диктатору Путіну не вдалося самотужки придушити повстання. Тож, по допомогу він звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Після цього, увечері, стало відомо, що Пригожин розвернув свої війська назад у табори. Він заявив, що не хоче проливати "російську кров".

У результаті його домовленостей з Лукашенком, Пригожин повинен був виїхати у Білорусь.

Нагадаємо, раніше Маляр пояснила, навіщо Росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС. Російська Федерація робить це для того, аби зламати ситуацію у війні на свою користь. Тим часом у чотирьох регіонах України проводять навчання екстрених служб на випадок російського теракту.

Додамо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.