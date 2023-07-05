Путін "помстився": Пригожину повернули не лише 10 мільярдів, а й подарунки Шойгу

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

ФСБ повернула Євгену Пригожину збройний арсенал, знайдений під час обшуку його будинку у Санкт-Петербурзі 24 червня. Серед поверненої зброї — нагородний пістолет Glock, який подарував колись Пригожину міністр оборони Сергій Шойгу.

Про це повідомляє петербурзьке видання "Фонтанка.ру".

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Подробиці

Крім нагородного пістолета Пригожину повернули два карабіни "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку "АРка" та ще кілька рушниць та пістолетів.

Передача зброї власнику відбулася 4 липня. Як повідомляє видання, голова ПВК "Вагнер" особисто прибув до Управління ФСБ по Петербургу та Ленінградській області, розташоване на Літєйному проспекті в Санкт-Петербурзі. Процедура тривала недовго: незабаром Пригожин вийшов із будівлі ФСБ, а особи, які його супроводжували, винесли гвинтівки та склали їх в автомобіль, після чого кортеж поїхав у невідомому напрямку.

Передісторія

Раніше російські ЗМІ повідомили, що бунтівному очільнику ПВК "Вагнер" також повернули 10 мільярдів рублів готівкою, знайдені силовиками у двох автівках, припаркованих біля офісу Пригожина та на підземній парковці готелю у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, у своєму виступі 26 червня Путін заявив про те, що бунтівників буде суворо покарано, і закликав найманців Пригожина укладати контракти з російським Міноборони.

Також пізніше Путін визнав, що лише за останній рік Кремль витратив на утримання ПВК "Вагнер" 86 мільярдів рублів. Ще близько 80 мільярдів заробила на постачанні харчування для армії РФ компанія Пригожина "Конкорд".