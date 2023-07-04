Пригожину повернули знайдені під час обшуків 10 млрд рублів, – росЗМІ
Російська влада повернула бізнесмену-бунтівнику Євгену Пригожину 10 мільярдів рублів. Ці гроші були знайдені у двох автівках під час обшуків у день бунту ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".
Пригожину повернули гроші
Як дізналося видання, виявлені під час обшуку у Санкт-Петербурзі 10 мільярдів рублів:
- 4 млрд у "Газелі" біля офісу Євгена Пригожина;
- 6 млрд у мінівені на підземній парковці готелю;
повернули власнику ПВК "Вагнер".
Золота і валюти, про які говорили раніше, під час обшуків не було знайдено
Хто забрав 10 мільярдів
"Фонтанка" зазначила, з посиланням на джерела, що гроші забрав не сам Пригожин, а його водій.
Він прибув з довіреністю від власника ПВК "Вагнер".
Нагадаємо, що у день бунту ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина, 24 червня, у Санкт-Петербурзі біля офісу цього російського бізнесмена виявили вантажівку з готівкою.
В сумі у коробках, схованих у автомобіль, повідомляли тоді російські ЗМІ, нарахували 4 мільярди рублів.