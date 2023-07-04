Пригожину повернули знайдені під час обшуків 10 млрд рублів, – росЗМІ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Російська влада повернула бізнесмену-бунтівнику Євгену Пригожину 10 мільярдів рублів. Ці гроші були знайдені у двох автівках під час обшуків у день бунту ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".

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Пригожину повернули гроші

Як дізналося видання, виявлені під час обшуку у Санкт-Петербурзі 10 мільярдів рублів:

4 млрд у "Газелі" біля офісу Євгена Пригожина;

6 млрд у мінівені на підземній парковці готелю;

повернули власнику ПВК "Вагнер".

Золота і валюти, про які говорили раніше, під час обшуків не було знайдено

Хто забрав 10 мільярдів

"Фонтанка" зазначила, з посиланням на джерела, що гроші забрав не сам Пригожин, а його водій.

Він прибув з довіреністю від власника ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що у день бунту ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина, 24 червня, у Санкт-Петербурзі біля офісу цього російського бізнесмена виявили вантажівку з готівкою.

В сумі у коробках, схованих у автомобіль, повідомляли тоді російські ЗМІ, нарахували 4 мільярди рублів.