Пригожину вернули найденные во время обысков 10 млрд рублей, — росСМИ
Российские власти вернули бизнесмену-мятежнику Евгению Пригожину 10 миллиардов рублей. Эти деньги были найдены в двух автомобилях во время обысков в день бунта ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".
Пригожину вернули деньги
Как узнало издание, обнаруженные в ходе обыска в Санкт-Петербурге 10 миллиардов рублей:
- 4 млрд у "Газели" возле офиса Евгения Пригожина;
- 6 млрд в минивэне на подземной парковке гостиницы;
вернули владельцу ЧВК "Вагнер".
Золота и валюты, о которых говорили ранее, во время обысков не были найдены.
Кто забрал 10 миллиардов
"Фонтанка" отметила со ссылкой на источники, что деньги забрал не сам Пригожин, а его водитель.
Он прибыл с доверенностью от владельца ЧВК "Вагнер".
Напомним, что в день бунта ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, 24 июня, в Санкт-Петербурге возле офиса этого российского бизнесмена обнаружили грузовик с наличными деньгами.
В сумме в коробках, спрятанных в автомобиль, сообщали тогда российские СМИ, насчитали 4 миллиарда рублей.