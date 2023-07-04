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Пригожину вернули найденные во время обысков 10 млрд рублей, — росСМИ

4 июля 2023 14:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожину вернули найденные во время обысков 10 млрд рублей, — росСМИ
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские власти вернули бизнесмену-мятежнику Евгению Пригожину 10 миллиардов рублей. Эти деньги были найдены в двух автомобилях во время обысков в день бунта ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

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Пригожину вернули деньги

Как узнало издание, обнаруженные в ходе обыска в Санкт-Петербурге 10 миллиардов рублей:

  • 4 млрд у "Газели" возле офиса Евгения Пригожина;
  • 6 млрд в минивэне на подземной парковке гостиницы;

вернули владельцу ЧВК "Вагнер".

Золота и валюты, о которых говорили ранее, во время обысков не были найдены.

Кто забрал 10 миллиардов

"Фонтанка" отметила со ссылкой на источники, что деньги забрал не сам Пригожин, а его водитель.

Он прибыл с доверенностью от владельца ЧВК "Вагнер".

Напомним, что в день бунта ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, 24 июня, в Санкт-Петербурге возле офиса этого российского бизнесмена обнаружили грузовик с наличными деньгами.

В сумме в коробках, спрятанных в автомобиль, сообщали тогда российские СМИ, насчитали 4 миллиарда рублей.

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