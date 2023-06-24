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В автівці біля офісу "Вагнера" знайшли астрономічну суму готівки в коробках

24 червня 2023 15:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В автівці біля офісу "Вагнера" знайшли астрономічну суму готівки в коробках
Штаб-квартира ПВК "Вагнер" в Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Санкт-Петербурзі біля офісу Євгена Пригожина виявили вантажівку з готівкою. В сумі у коробках, схованих у автомобіль, нарахували 4 мільярди російських рублів.

Про це повідомляє санкт-петербурзьке видання "Фонтанка.ру".

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Готівка біля офісу Пригожина

У Санкт-Петербурзі біля одного із імовірних офісів Євгена Пригожина (йдеться про готель "Трезіні") виявили підозрілу білу вантажівку "Газель".

У вантажівці під час обшуку виявили не імовірну вибухівку, а коробки із готівкою.

Коробки з готівкою
Коробки з готівкою
Фото: "Фонтанка.ру"

Колосальна сума

Поліцейські, виявивши готівку, перерахували її.

В результаті вийшла просто астрономічна сума — 4 мільярди російських рублів.

Чиї це кошти, кому вони були призначені — офіційно поліція цього не коментує, а ЗМІ пишуть про неофіційні версії, які, втім, не озвучуються.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії. 

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