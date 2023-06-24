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В автомобиле возле офиса "Вагнера" нашли астрономическую сумму наличных денег в коробках

24 июня 2023 15:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В автомобиле возле офиса "Вагнера" нашли астрономическую сумму наличных денег в коробках
Штаб-квартира ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Санкт-Петербурге возле офиса Евгения Пригожина обнаружили грузовик с наличными. В сумме в коробках, спрятанных в автомобиль, насчитали 4 миллиарда российских рублей.

Об этом сообщает санкт-петербургское издание "Фонтанка.ру".

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Наличные возле офиса Пригожина

В Санкт-Петербурге возле одного из вероятных офисов Евгения Пригожина (речь идет об отеле "Трезини") обнаружили подозрительный белый грузовик "Газель".

В грузовике во время обыска обнаружили не возможную взрывчатку, а коробки с наличными.

Коробки с наличными
Коробки с наличными
Фото: "Фонтанка.ру"

Колоссальная сумма

Полицейские, обнаружив наличные, пересчитали деньги.

В результате получилась просто астрономическая сумма — 4 миллиарда российских рублей.

Чьи это средства, кому они были назначены, официально полиция этого не комментирует, а СМИ пишут о неофициальных версиях, которые, впрочем, не озвучиваются.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. 

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

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