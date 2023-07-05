Путин "отомстил": Пригожину вернули не только 10 миллиардов, но и подарки Шойгу

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

ФСБ вернула Евгению Пригожину оружейный арсенал, найденный при обыске его дома в Санкт-Петербурге 24 июня. Среди возвращенного оружия — наградной пистолет Glock, подаренный некогда Пригожину министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает петербургское издание "Фонтанка.ру".

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Помимо наградного пистолета Пригожину вернули два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов.

Передача оружия владельцу состоялась 4 июля. Как сообщает издание, глава ЧВК "Вагнер" лично прибыл в Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, расположенное на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Процедура длилась недолго: вскоре Пригожин вышел из здания ФСБ, а сопровождавшие его лица вынесли винтовки и сложили их в автомобиль, после чего кортеж отбыл в неизвестном направлении.

Предыстория

Ранее российские СМИ сообщили, что мятежному главе ЧВК "Вагнер" также вернули 10 миллиардов рублей наличкой, найденные силовиками в двух автомобилях, припаркованных возле офиса Пригожина и на подземной парковке отеля в Санкт-Петербурге.

Напомним, в своем выступлении 26 июня Путин заявил о том, что мятежники будут строго наказаны, и призвал наемников Пригожина заключать контракты с российским Минобороны.

Также позднее Путин признал, что только за последний год Кремль потратил на содержание ЧВК "Вагнер" 86 миллиардов рублей. Еще около 80 миллиардов заработала на поставке питания для армии РФ компания Пригожина "Конкорд".