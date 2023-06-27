Путін пред'явив Пригожину рахунок за харчування окупантів

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У кремлівського диктатора загострення: не минуло й кількох годин після виступу перед силовиками в Кремлі, як Володимир Путін вирішив знову з'явитися на екранах.

Трансляцію зустрічі Путіна з військовослужбовцями у Представницькому кабінеті Кремля вело російське інформагентство ТАСС.

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За словами Путіна, він завжди ставився до найманців ПВК "Вагнер" з "великою повагою", проте утримання ПВК повністю лежало на плечах держави.

"Лише з травня 2022 року по травень 2023-го на грошове утримання та стимулюючі виплати держава заплатила компанії "Вагнер" 86 262 млн рублів", — заявив Путін.

Також він додав, що власник компанії "Конкорд" (тобто Євген Пригожин — безпосередньо його імені Путін, як і раніше, не називає) заробив на постачанні продуктів російській армії 80 млрд рублів.

"Сподіваюся, у ході цих робіт ніхто нічого не вкрав або, скажімо так, вкрав поменше, але безумовно, ми з цим усім розбиратимемося", — пообіцяв Путін, ймовірно, давши зрозуміти, що варіант "вкрасти поменше" в Росії злочином не вважається .

"А я вам зараз розповім..."

Також Путін похвалився, що, за "уточненими даними", з початку контрнаступу Україна нібито втратила 250 танків та 780 бронемашин. За це він подякував військовослужбовцям, заявивши, що це є в тому числі і їх заслугою.

Крім того, Путін подякував армії за нібито потужну протидію заколоту Пригожина, який міг дати шанс "противнику".

"Хаос у країні був би неминучим, і противник, звичайно, цим би скористався. Він і так намагається це зробити, я зараз пізніше про це скажу", — пообіцяв Путін, однак до кінця своєї промови так і не повернувся до цієї теми.

Нагадаємо, це вже третій публічний виступ Володимира Путіна за останні два дні. Крім зустрічей із силовиками та військовослужбовцями у Кремлі, увечері 26 червня було опубліковано відеозвернення, в якому Путін закликав "вагнерівців" укладати контракти з Міноборони РФ.