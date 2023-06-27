Путин предъявил Пригожину счет за питание оккупантов

Владимир Путин. Фото: росСМИ

У кремлевского диктатора обострение: не прошло нескольких часов после выступления перед силовиками в Кремле, как Владимир Путин решил снова показаться на экранах.

Трансляцию встречи Путина с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля вело российское информагентство ТАСС.

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По словам Путина, он всегда относился к наемникам ЧВК "Вагнер" с "большим уважением", однако содержание ЧВК полностью лежало на плечах государства.

"Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 262 млн рублей", — заявил Путин.

Также он добавил, что собственник компании "Конкорд" (т.е. Евгений Пригожин — напрямую его имени Путин по-прежнему не называет) заработал на поставке продуктов российской армии 80 млрд рублей.

"Надеюсь, в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше, но безусловно, мы будем с этим всем разбираться", — пообещал Путин, вероятно, дав понять, что вариант "украсть поменьше" в России преступлением не считается.

"А я вам сейчас расскажу…"

Также Путин похвастался, что, по "уточненным сведениям", с начала контрнаступления Украина якобы потеряла 250 танков и 780 бронемашин. За это он поблагодарил собравшихся военнослужащих, заявив, что это является в том числе и их заслугой.

Кроме того, Путин поблагодарил армию за якобы мощное противодействие мятежу Пригожина, который мог дать шанс "противнику".

"Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать, я сейчас попозже об этом скажу", — пообещал Путин, однако до самого конца своей речи так и не вернулся к этой теме.

Напомним, это уже третье публичное выступление Владимира Путина за последние два дня. Помимо встреч с силовиками и военнослужащими в Кремле, вечером 26 июня было опубликовано видеообращение, в котором Путин призвал "вагнеровцев" заключать контракты с Минобороны РФ.