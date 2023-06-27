Шойгу на місці, силовики "врятували Росію": подробиці нового виступу Путіна

Володимир Путін серед російського генералітету. Фото: росЗМІ

Володимир Путін вдруге за два дні вирішив звернутися до російської публіки. У вівторок, 27 липня, він публічно виступив перед російськими силовиками в Кремлі, подякувавши їм за те, що вони нібито запобігли громадянській війні в РФ.

Новини.LIVE розповість деталі.

Читайте також:

Подробиці

За словами Путіна, народ та армія нібито не підтримали бунт Пригожина, а силові структури "фактично зупинили громадянську війну".

Також російський президент згадав про льотчиків, збитих ППО ПВК "Вагнер", і запропонував вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.

"У протистоянні з бунтівниками загинули наші бойові товариші, льотчики. Вони не здригнулися і з честю виконали наказ і свій військовий обов'язок", — заявив Путін.

Шойгу на місці

Також російські телеграм-канали розповсюджують фотографії міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який був присутній на зверненні Путіна до силовиків. Нагадаємо, відставка Шойгу була однією з основних вимог Євгена Пригожина, який висунув 24 червня колону ПВК "Вагнер" на Москву.

Шойгу у Кремлі. Фото: RIAKremlinpool

Нагадаємо, попереднє звернення Путіна було опубліковане пізно ввечері в середу, 26 червня, і тривало лише п'ять хвилин. Короткість і відсутність конкретики викликало розчарування російських "патріотів": зокрема, терорист Ігор Гіркін назвав вечірнє звернення Путіна "жалюгідним видовищем".