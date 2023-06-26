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Путін висловився про заколот "вагнерівців" у Росії у новому зверненні

26 червня 2023 22:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін висловився про заколот "вагнерівців" у Росії у новому зверненні
Російський диктатор Володимир Путін під час звернення 26 червня. Фото: скріншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У своєму вечірньому зверненні, 27 червня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що будь-які заколоти у Росії були б придушені. Це нібито всі розуміють. 

Про це Путін сказав у своєму зверненні.

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За словами диктатора, ті, хто наважився на військовий заколот в Росії зрадив не лише країну і свій народ, а й тих, хто пішов за ними.

"Будь-який шантаж, спроби влаштувати внутрішню смуту приречені на провал, а збройний заколот у будь-якому разі був би пригнічений", — повідомив Путін.

Також традиційно Путін звинуватив у заколоті ворогів Росії: "неонацистів у Києві, їхніх західних покровителів і націонал-зрадників"

На цьому "важливе" звернення російського диктатора завершилось, хоча раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомляв, що "заява Володимира Путіна стосується минулих  вихідних і кадрових питань та визначає долю Росії"

Нагадаємо, нещодавно видання The New York Times заявило, що влада російського диктатора Володимира Путіна слабка як ніколи за більш ніж два десятиріччя його правління. Це показав нещодавній заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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