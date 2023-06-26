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Путин высказался о мятеже "вагнеровцев" в России в новом обращении

26 июня 2023 22:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Путин высказался о мятеже "вагнеровцев" в России в новом обращении
Российский диктатор Владимир Путин во время обращения 26 июня. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В своем вечернем обращении, 27 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что любые мятежи в России были бы подавлены. Это вроде бы все понимают.

Об этом Путин сказал в своем обращении.

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По словам диктатора, те, кто отважился на военный мятеж в России, предал не только страну и свой народ, но и тех, кто последовал за ними.

"Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал, а вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", — сообщил Путин.

Также традиционно Путин обвинил в мятеже врагов России: "неонацистов в Киеве, их западных покровителей и национал-изменников"

На этом "важное" обращение российского диктатора завершилось, хотя ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что "заявление Владимира Путина касается прошлых выходных и кадровых вопросов и определяет судьбу России".

Напомним, недавно издание The New York Times заявило, что власти российского диктатора Владимира Путина слабы как никогда за более чем два десятилетия его правления. Это показал недавний мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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