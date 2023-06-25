Влада Путіна сьогодні слабка як ніколи — The New York Times

Президент Росії Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ

Збройне протистояння власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина, хоч і короткочасне, стало найдраматичнішою боротьбою за владу в Росії за останні десятиліття. Нещодавні події у Росії показали, що сьогодні влада російського диктатора Володимира Путіна слабка, як ніколи, за більш ніж два десятиріччя його правління.

Про це йдеться у публікації The New York Times.

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Повалення режиму Путіна — можливе

Як зазначає видання, останні події у Росії показують, що можливість повалення режиму Путіна є цілком реалістичною.

"Понад рік американські чиновники тихо ставили собі питання, яке вони не наважилися б поставити публічно: чи може невдале вторгнення Росії в Україну врешті-решт призвести до повалення президента Володимира Путіна? Протягом кількох хаотичних, карколомних годин на цих вихідних ця ідея не здавалася такою вже надуманою. Але навіть попри очевидне припинення безпосередньої загрози з боку повстанської армії найманців Євгена Пригожина, короткочасне повстання свідчило про те, що пан Путін утримує владу слабкіше, ніж будь-коли з моменту його вступу на посаду понад два десятиліття тому", — йдеться у статті.

Автори публікації також наголошують, що збройне протистояння на шляху до Москви, яким би коротким воно не було, стало найдраматичнішою боротьбою за владу в Росії з часів невдалого державного перевороту 1991 року проти Михайла Горбачова та протистояння 1993 року між Борисом Єльциним і парламентом. Однак, на відміну від тих епізодів, у Вашингтона не було фаворита в боротьбі. Пригожин не більше друг Сполучених Штатів, ніж Путін.

Чим заколот у Росії вигідний для США

Видання також зауважує, що короткотривалий заколот залишає президенту США Джо Байдену та американським політикам як можливості, так і небезпеку в, можливо, найбільш нестабільний момент з перших днів вторгнення в Україну.

Також зазначається, що ситуація у Росії може призвести до зриву її військових зусиль саме тоді, коли українські війська ведуть свій довгоочікуваний контрнаступ, проте офіційні особи у Вашингтоні занепокоєні – озброєний ядерною зброєю Путін відчуває себе вразливим, тож може вдатися до непередбачуваних дій.

"Для США це вигідно тим, що росіяни відволікаються, і це послабить їхні військові зусилля в Україні та зменшить імовірність того, що вони продовжуватимуть створювати нові проблеми в таких місцях, як Сирія. Головне, про що ми маємо зробити, — це переконатися, що професійні військові утримують під контролем усі ядерні об’єкти", — сказала політолог та колишня чиновниця Пентагону Евелін Н. Фаркас.

Також зазначається, що офіційні особи США приділяли особливу увагу ядерному арсеналу Росії, висловлюючи занепокоєність через нестабільність у країні, здатній знищити більшу частину планети. Водночас високопоставлений чиновник адміністрації президента США сказав виданню, що уряд не помітив жодних змін у розташуванні російської зброї і також не змінив ядерну позицію Америки.

Пригожин завдав великої шкоди Путіну

Американські посадовці, як зазначається у статті, вказують на те, що Пригожин завдав великої шкоди Путіну. Колись головний соратник російського президента, який організував втручання у вибори в Сполучених Штатах у 2016 році, Пригожин публічно розвінчав усі аргументи Путіна щодо війни, спростувавши думку про те, що вторгнення було виправданою реакцією на ймовірні загрози Росії з боку Україна і НАТО.

Уклавши угоду з Пригожиним лише через кілька годин після того, як погрожував розгромити його, Путін підтвердив реальність того, що він більше не має виключного контролю над застосуванням сили на території Росії, зазначають у публікації.

"Ясно одне: Путін виглядає дуже слабким", – сказала Аліна Полякова, президент Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

Але крах уряду пана Путіна, додала вона, створить свої власні ризики. Сполучені Штати та їх союзники "повинні зосередитися на підтримці України, плануючи всі можливі сценарії, включаючи падіння режиму Путіна та його заміну жорстко-правою фракцією, яка буде більш жорстокою та менш стриманою, коли йдеться про війну в Україні".

Навіть якщо припустити, що він утримається при владі, політики побоюються, що Путін може стати ще більш непередбачуваним, якщо відчує себе загнаним у кут.

"Слабкість породжує більш ризиковану поведінку з боку Путіна", — сказав Джон Гантсман-молодший, колишній посол у Росії за президента Дональда Трампа.

Висновки для України

Для України, яка працює в тандемі з американськими постачальниками зброї та представниками розвідки, щоб витіснити загарбників зі своєї території, внутрішня боротьба Росії стала дуже бажаною після того, як її довгоочікуваний контрнаступ почався повільно, йдеться у публікації.

На жаль для України, згідно з американською інформацією, повстання Пригожина закінчилося до того, як основні російські сили були відведені з лінії фронту, щоб захистити Москву. Але офіційні особи Сполучених Штатів очікують, що розбрат посилить сумніви, які вже і так мучать російські війська щодо сенсу війни та компетентності їхнього керівництва.

"І мало хто вірить, що Пригожин — це витрачена сила, яка просто повернеться до продажу хот-догів, як це було в молодості. Американські чиновники очікують, що у нього ще є карти", — наголошується у статті.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагалися перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагав зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Увечері 24 червня Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Причиною Пригожин назвав небажання проливати російську кров. Про своє рішення ватажок ПВК "Вагнера" оголосив після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, США відклали на деякий час чергові санкції проти ПВК "Вагнер". Таке рішення було ухвалене, щоб не стояти на чиємусь боці у конфлікті між Пригожиним і Кремлем.