Власть Путина сегодня слаба как никогда — The New York Times

Президент России Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Вооруженное противостояние владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, хотя и кратковременное, стало самой драматичной борьбой за власть в России за последние десятилетия. Недавние события в России показали, что сегодня власть российского диктатора Владимира Путина слаба, как никогда за более чем два десятилетия его правления.

Об этом говорится в публикации The New York Times.

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Свержение режима Путина — возможно

Как отмечает издание, последние события в России показывают, что возможность свержения режима Путина вполне реалистична.

"Более года американские чиновники тихо задавали себе вопрос, который они не решились бы задать публично: может ли неудачное вторжение России в Украину в конце концов привести к свержению президента Владимира Путина? В течение нескольких хаотических, головокружительных часов в эти выходные эта идея не казалась такой уж надуманной. Но даже несмотря на очевидное прекращение непосредственной угрозы со стороны повстанческой армии наемников Евгения Пригожина, кратковременное восстание свидетельствовало о том, что Путин удерживает власть слабее, чем когда-либо с момента его вступления в должность более двух десятилетий назад", — говорится в статье.

Авторы публикации также отмечают, что вооруженное противостояние на пути к Москве, каким бы коротким оно ни было, стало самой драматичной борьбой за власть в России со времен неудачного государственного переворота 1991 против Михаила Горбачева и противостояния 1993 между Борисом Ельциным и парламентом. Однако, в отличие от этих эпизодов, у Вашингтона не было фаворита в борьбе. Пригожин не больше друг Соединенных Штатов, чем Путин.

Чем мятеж в России выгоден для США

Издание также отмечает, что кратковременный мятеж оставляет президенту США Джо Байдену и американским политикам как возможности, так и опасность в, возможно, самый нестабильный момент с первых дней вторжения в Украину.

Также отмечается, что ситуация в России может привести к срыву ее военных усилий именно тогда, когда украинские войска ведут свое долгожданное контрнаступление, однако официальные лица в Вашингтоне обеспокоены — вооруженный ядерным оружием Путин чувствует себя уязвимым и может прибегнуть к непредсказуемым действиям.

"Для США это выгодно тем, что россияне отвлекаются, и это ослабит их военные усилия в Украине и уменьшит вероятность того, что они будут продолжать создавать новые проблемы в таких местах, как Сирия. Главное, что мы должны сделать, это убедиться, что профессиональные военные удерживают контролем над всеми ядерными объектами", — сказала политолог и бывшая чиновница Пентагона Эвелин Н. Фаркас.

Также отмечается, что официальные лица США уделяли особое внимание ядерному арсеналу России, выражая обеспокоенность по поводу нестабильности в стране, способной уничтожить большую часть планеты. В то же время высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал изданию, что правительство не заметило никаких изменений в расположении российского оружия и также не изменило ядерную позицию Америки.

Пригожин нанес большой вред Путину

Американские чиновники, как отмечается в статье, указывают на то, что Пригожин нанес большой вред Путину. Когда-то главный соратник российского президента, организовавший вмешательство в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, Пригожин публично развенчал все аргументы Путина о войне, опровергнув мнение о том, что вторжение было оправданной реакцией на вероятные угрозы России со стороны Украины и НАТО.

Заключив соглашение с Пригожиным спустя всего несколько часов после того, как угрожал разгромить его, Путин подтвердил реальность того, что он больше не имеет исключительного контроля над применением силы на территории России, отмечают в публикации.

"Ясно одно: Путин выглядит очень слабым", — сказала Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

Но крах правительства Путина, добавила она, создаст свои риски. Соединенные Штаты и их союзники "должны сосредоточиться на поддержке Украины, планируя все возможные сценарии, включая падение режима Путина и его замену жестко-правой фракцией, которая будет жестче и менее сдержанна, когда речь идет о войне в Украине".

Даже если предположить, что он удержится у власти, политики опасаются, что Путин может стать еще непредсказуемее, если почувствует себя загнанным в угол.

"Слабость порождает более рискованное поведение со стороны Путина", — сказал Джон Гантсман-младший, бывший посол в России при президенте Дональде Трампе.

Выводы для Украины

Для Украины, работающей в тандеме с американскими поставщиками оружия и представителями разведки, чтобы вытеснить захватчиков со своей территории, внутренняя борьба России стала очень желанной после того, как ее долгожданное контрнаступление началось медленно, говорится в публикации.

К сожалению, для Украины, согласно американской информации, восстание Пригожина закончилось до того, как основные российские силы были отведены с линии фронта, чтобы защитить Москву. Но официальные лица Соединенных Штатов ожидают, что раздор усугубит сомнения, которые уже и так мучают российские войска, по поводу смысла войны и компетентности их руководства.

"И мало кто верит, что Пригожин — это израсходованная сила, которая просто вернется к продаже хот-догов, как это было в молодости. Американские чиновники ожидают, что у него еще есть карты", — отмечается в статье.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытались препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требовал встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Причиной Пригожин назвал нежелание проливать русскую кровь. О своем решении главарь ЧВК "Вагнера" объявил после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, США отложили на время очередные санкции против ЧВК "Вагнер". Такое решение было принято, чтобы не стоять на чьей-либо стороне в конфликте между Пригожиным и Кремлем.