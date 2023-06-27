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Шойгу на месте, силовики "спасли Россию": подробности нового выступления Путина

27 июня 2023 13:55
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Шойгу на месте, силовики "спасли Россию": подробности нового выступления Путина
Владимир Путин среди российского генералитета. Фото: росСМИ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Владимир Путин во второй раз за два дня решил обратиться к российской публике. Во вторник, 27 июля, он публично выступил перед российскими силовиками в Кремле, поблагодарив их за то, что они якобы предотвратили гражданскую войну в РФ.

Новини.LIVE расскажет детали.

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По словам Путина, народ и армия якобы не поддержали бунт Пригожина, а силовые структуры "фактически остановили гражданскую войну".

Также российский президент вспомнил о летчиках, сбитых ПВО ЧВК "Вагнер", и предложил почтить их память минутой молчания.

"В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг", — заявил Путин.

Шойгу на месте

Также российские телеграм-каналы распространяют фотографии министра обороны РФ Сергея Шойгу, присутствовавшего на обращении Путина к силовикам. Напомним, отставка Шойгу была одним из основных требований Евгения Пригожина, двинувшего 24 июня колонну ЧВК "Вагнер" на Москву.

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Шойгу в Кремле. Фото: RIAKremlinpool

Напомним, предыдущее обращение Путина было опубликовано поздним вечером в среду, 26 июня, и длилось всего пять минут. Краткость и отсутствие конкретики вызвало разочарование российских "патриотов": в частности, террорист Игорь Гиркин назвал вечернее обращение Путина "жалким зрелищем".

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