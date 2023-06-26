Путін закликав "вагнерівців" підписати контранкт з Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У понеділок ввечері, 26 червня, російський диктатор Володимир Путін виступів зі зверненням. Там він закликав "вагнерівців" підписати контракт з Міноборони РФ та "встати на правильний шлях".

Про це він заявив у своєму звернені.

Читайте також:

Звернення Путіна 26 червня

У своєму зверненні Путін подякував тим солдатам "Вагнера", які зупинилися біля останньої межі та "не пішли на кровопролиття".

Окрім того, він закликав підпорядкованих Пригожину бійців підписувати контракт із Міноборони РФ.

"Бійці "Вагнера" можуть підписати контракт із Міноборони, поїхати до Білорусії або повернутися додому", — йдеться у повідомленні російського диктатора.

Окрім того, повідомлялось, що сьогодні ввечері зі зверненням також має виступити самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, проте згодом ЗМІ повідомили, що його виступ переноситься на завтра, 27 чеврня.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін підписав закон, який дозволяє вербувати у збройні сили Російської Федерації засуджених. Також закон підняв вікову стелю перебування на контракті в російській армії до 70 років.