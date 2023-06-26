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У Кремлі анонсували вечірнє звернення Путіна

26 червня 2023 21:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Кремлі анонсували вечірнє звернення Путіна
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок ввечері, 26 червня, у Кремлі анонсували вечірнє звернення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

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Зазначається, що тема "низки важливих заяв" наразі невідома.

Одночасно з Путіним очікується і виступ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пресслужба самопроголошеного президента Білорусі анонсувала його звернення до нації.

Нагадаємо, нещодавно видання The New York Times заявило, що влада російського диктатора Володимира Путіна слабка як ніколи за більш ніж два десятиріччя його правління. Це показав нещодавній заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. 

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