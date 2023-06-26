В Кремле анонсировали вечернее обращение Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В понедельник вечером, 26 июня, в Кремле анонсировали вечернее обращение российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

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Обращение Путина

Отмечается, что тема "ряда важных заявлений" пока неизвестна.

Одновременно с Путиным ожидается и выступление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка. Прес-служба самопровозглашенного президента Беларуси анонсировала его обращение к нации.

Напомним, недавно издание The New York Times заявило, что власти российского диктатора Владимира Путина слабы как никогда за более чем два десятилетия его правления. Это показал недавний мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.