Путин призвал "вагнеровцев" подписать контранкт с Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В понедельник вечером, 26 июня, российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением. Там он призвал "вагнеровцев" подписать контракт с Минобороны РФ и "встать на верный путь".

Об этом он заявил в своем обращении.

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Обращение Путина 26 июня

В своем обращении Путин поблагодарил тех солдат "Вагнера", которые остановились у последнего предела и "не пошли на кровопролитие".

Кроме того, он призвал подчиненных Пригожину бойцов подписывать контракт с Минобороны РФ.

"Бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с Минобороны, уехать в Белоруссию или вернуться домой", — говорится в сообщении российского диктатора.

Кроме того, сообщалось, что сегодня вечером с обращением также должен выступить самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, однако со временем СМИ сообщили, что его выступление переносится на завтра, 27 июня.

Напомним, недавно Владимир Путин подписал закон, позволяющий вербовать в вооруженные силы Российской Федерации осужденных. Также закон поднял вековой потолок пребывания на контракте в российской армии до 70 лет.