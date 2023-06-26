Путин призвал "вагнеровцев" подписать контранкт с Минобороны РФ
В понедельник вечером, 26 июня, российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением. Там он призвал "вагнеровцев" подписать контракт с Минобороны РФ и "встать на верный путь".
Об этом он заявил в своем обращении.
Обращение Путина 26 июня
В своем обращении Путин поблагодарил тех солдат "Вагнера", которые остановились у последнего предела и "не пошли на кровопролитие".
Кроме того, он призвал подчиненных Пригожину бойцов подписывать контракт с Минобороны РФ.
"Бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с Минобороны, уехать в Белоруссию или вернуться домой", — говорится в сообщении российского диктатора.
Кроме того, сообщалось, что сегодня вечером с обращением также должен выступить самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, однако со временем СМИ сообщили, что его выступление переносится на завтра, 27 июня.
Напомним, недавно Владимир Путин подписал закон, позволяющий вербовать в вооруженные силы Российской Федерации осужденных. Также закон поднял вековой потолок пребывания на контракте в российской армии до 70 лет.