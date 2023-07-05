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Бунт Пригожина изменил отношение россиян к военному руководству, — Маляр

5 июля 2023 15:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бунт Пригожина изменил отношение россиян к военному руководству, — Маляр
Российский бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бунт Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК "Вагнер" повлиял на отношение россиян к высшему военно-политическому руководству РФ. В частности, в обществе вырос уровень недоверия.

Об этом сообщает заместитель Минобороны Украины Анна Маляр.

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"Да, растерянность и пассивность высшего начальствующего состава российских сил при попытке "вагнеровского" переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам министерства обороны и генерального штаба России", — говорит Маляр.

И добавляет, что командование вражеской армии пытается не пополнять подразделения узниками, даже несмотря на большие потери в личном составе.

 

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Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Что известно о бунте Пригожина

Следовательно, 23 июня Минобороны РФ ударило по лагерям "вагнеровцев". После этого 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками пошел на Москву с целью "остановить" военное руководство России.

В ходе переворота военные зашли в Ростов и захватили там некоторые объекты. Также устроили стрельбу из ВКС РФ в Воронежской области.

Российскому диктатору Путину не удалось в одиночку подавить восстание. Поэтому за помощью он обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.

После этого, вечером, стало известно, что Пригожин развернул свои войска обратно в лагеря. Он заявил, что не хочет проливать "русскую кровь".

В результате его договоренностей с Лукашенко, Пригожин должен был уехать в Белоруссию.

Напомним, ранее Маляр объяснила, зачем Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС. Российская Федерация делает это для того, чтобы взломать ситуацию в войне в свою пользу. Между тем, в четырех регионах Украины проводят обучение экстренных служб на случай российского теракта.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она отметила важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

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