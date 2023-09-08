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Через падіння БпЛА Румунія планує евакуювати жителів прикордонного села

8 вересня 2023 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Через падіння БпЛА Румунія планує евакуювати жителів прикордонного села
Авто їдуть дорогою. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після інформації про можливі уламки російського дрона "Шахед", знайдені у Дунаю, влада Румунії вирішила евакуювати людей прикордонного села. Евакуація добровільна, проте всіх охочих забезпечать харчуванням та житлом, як і українських біженців.

Про це повідомляє румунське видання Digi24

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Через падіння уламків російського безпілотникп у селі Плауру днями раніше, мер румунської комуни Чааталкьой Тудор Чернега обговорив з міністром оборони Румунії можливість евакуювати жителів села.

"Тудор Чернега звернувся до влади з проханням підтримати жителів села Плауру, які вже понад місяць повідомляють, що російські дрони, що атакують український порт Ізмаїл, пролітають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько до міста", — йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів запевнили, що евакуація добровільна, але їх будуть забезпечувати житлом і харчуванням. 

Варто зазначити, що румунське село, де впали уламки російського безпілотника, розташоване неподалік кордону з Україною, зокрема, за 300 метрів від порту Ізмаїл, який останнім часом масово атакують російські дрони.

Нагадаємо, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар прокоментував інформацію про знайдені на румунській території уламки дрона після повідомлень про атаку РФ на південну частину України. При цьому Тілвар уточнив, що поки не зрозуміло, чи відносяться знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.

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